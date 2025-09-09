انفجارات تهز الخرطوم.. هجوم بمسيّرات يستهدف مصفاة نفط ومحطة كهرباء ومنشآت عسكرية (فيديو)

استهدفت غارات بمسيّرات، فجر اليوم الثلاثاء، مصفاة نفط ومحطة كهرباء ومنطقة عسكرية في منطقة الخرطوم، التي يسيطر عليها الجيش السوداني منذ مايو/أيار.

وقال مراسل الجزيرة مباشر، إن انفجارات هزت منطقة اليرموك العسكرية التابعة للجيش السوداني جنوبي الخرطوم، وإن أخرى وقعت بمحيط قاعدة وادي سيدنا العسكرية التابعة للجيش شمالي مدينة أم درمان.

من صاحب الشرعية في السودان؟.. إجابة صادمة من مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق pic.twitter.com/Gk579aEacB — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 9, 2025

انقطاع التيار الكهربائي

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر، بأن مسيرات استهدفت مناطق عسكرية ومرافق خدمية بالعاصمة السودانية فجر اليوم، فدوّت أصوات انفجارات في محيط المواقع المستهدفة.

وقال المراسل إن دوي انفجارات قوية سُمع من محيط قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمالي مدينة أم درمان غربي العاصمة، وهزت انفجارات مماثلة منطقة اليرموك العسكرية جنوبي الخرطوم.

وأشار مراسل الجزيرة مباشر إلى أن أجزاء واسعة من أم درمان شهدت انقطاعا في التيار الكهربائي بعد تعرض محطة المرخيات التحويلية للاستهداف بالمسيّرات.

غارات على الخرطوم

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن شهود في المواقع المستهدفة قولهم إن مسيّرات استهدفت اليوم مصفاة نفط ومحطة كهرباء ومصنع أسلحة في منطقة الخرطوم.

كما استهدفت هذه الهجمات التي وقعت قرابة الساعة الخامسة صباحا، مجمع اليرموك للصناعات العسكرية جنوب العاصمة، ومصفاة الخرطوم ومحطة كهرباء المرخيات، وفقا لهذه المصادر.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري -طلب عدم الكشف عن اسمه- أنه تم استهداف قاعدة وادي سيدنا الجوية، موضحا أن “المضادات الأرضية تصدت للمسيرات وأسقطتها”.

وأكد مصدر عسكري آخر استهداف مبنى تابع للجيش السوداني في منطقة بحري شمال الخرطوم وأن الهجمات “أحدثت فيه دمارا وإصابات وسط الضباط والجنود”، بحسب الوكالة الفرنسية.

مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق: في #الولايات_المتحدة ليس لدينا الدعم الشعبي المطلوب لحل النزاع في #السودان كما هو #لأوكرانيا #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/ryypznosi0 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 8, 2025

الدعم السريع يتبنى الهجوم

وفي وقت لاحق، ظهر اليوم، تبنى “تحالف السودان التأسيسي” بقيادة الدعم السريع، الهجمات وقال إن “سلاح الجو نفذ ضربات دقيقة وناجحة على أهداف عسكرية في الخرطوم ومدن أخرى” بحسب البيان.

وذكر التحالف، أن الضربات تأتي ردا على استهداف المستشفيات والمنشآت المدنية في دارفور وكردفان، على حد وصف البيان.

وذكر “تحالف السودان التأسيسي” أن الضربات استهدفت مواقع عسكرية ولوجستية تخدم المجهود الحربي للعدو دون أن تمس المدنيين أو ممتلكاتهم، بحسب وصف البيان، وقال إن “جميع الخيارات ستظل مفتوحة للرد على الاعتداءات المتكررة للجيش”.

"الطرفان يؤمنان بالحل العسكري".. رئيس الآلية الإفريقية لحل الأزمة السودانية للجزيرة مباشر: هذا سبب فشل جهود الاتحاد الإفريقي والرباعية#الجزيرة_مباشر #السودان pic.twitter.com/VTrGYL3IEO — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 8, 2025

طائرات في سماء المدينة

وأفاد شهود في مدينة أم درمان التي تقع في الضفة الغربية على الجهة المقابلة للخرطوم من نهر النيل، بمشاهدة طائرات مسيرة عبر بعضها النهر إلى الضفة الأخرى، كما أفاد سكان بأحياء الثورات في أم درمان بانقطاع الكهرباء.

ويسيطر الجيش على الخرطوم منذ مايو/أيار الماضي بعد معارك مع قوات الدعم السريع التي كانت تسيطر على العاصمة منذ بدء الحرب عام 2023.

ومنذ إخراجها من العاصمة ومدن أخرى حيوية وسط السودان قامت قوات الدعم السريع بمهاجمة مدينة بورت سودان، مقر الحكومة التابعة للجيش، وبعض مناطق الخرطوم، إلى جانب تكثيف هجماتها على إقليم دارفور غربي البلاد والواقع معظمه تحت سيطرتها.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف إبريل/نيسان عام 2023، حربا أسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح ولجوء نحو 15 مليونا، بحسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية.