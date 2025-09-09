بعد “عملية راموت”.. الاحتلال يطوّق القدس وكاتس يصعّد بإجراءات غير مسبوقة (فيديو)

شدد جيش الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاته العسكرية بمحيط مدينة القدس، واقتحم عددا من القرى والبلدات التابعة لها، كما اقتحم بلدات بالضفة الغربية، وأعلن أنه سيبدأ هدم بيتَي منفذَي عملية راموت.

وشدد الاحتلال إجراءاته على حاجز الجيب شمال غرب القدس المحتلة، مما أسفر عن أزمة مرورية، كما أغلق حاجز النفق شمال غرب القدس وأطلق قنابل الصوت على الأهالي ومنعهم من العودة إلى منازلهم.

عاجل | يسرائيل هيوم: وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يأمر بهدم أي مبان غير قانونية في قريتي منفذي هجوم القدس أمس وإلغاء 750 تصريح عمل وتصاريح دخول إلى إسرائيل pic.twitter.com/Jo5RJ9rEG2 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 9, 2025

اقتحام بلدات

وذكرت محافظة القدس، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بدو وأغلقت مدخلها الرئيس الأمر الذي عطّل حركة 70 ألف مواطن، وقالت إنه يحاصرهم ويواصل عدوانه على بلدات وقرى شمال غرب القدس.

يأتي ذلك في وقت أعلن فيه الاحتلال أنه سيبدأ هدم بيتَي منفذَي عملية راموت، التي أسفرت عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 47 بينهم حالات حرجة.

وأجرى الاحتلال عملية مسح كبيرة في المنطقة، ونشر مشاهد لإجراء مسح هندسي وأخذ قياسات منزلَي منفذَي عملية إطلاق النار التي وقعت أمس عند مفترق راموت بالقدس، الشهيدين مثنى عمرو ومحمد طه في بلدتَي القبيبة وقطنة.

إلغاء 750 تصريح عمل

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمر بهدم أي مبان غير قانونية في قريتي منفذي هجوم القدس، وإلغاء 750 تصريح عمل وتصاريح دخول إلى إسرائيل.

من ناحية أخرى، أفادت مصادر الجزيرة مباشر، أن قوات الاحتلال فجرت منزل الأسير ثابت مسالمة في بلدة بيت عوا غربي الخليل جنوبي الضفة.

الاحتلال يواصل عدوانه

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن قوات الاحتلال واصلت عدوانها على بلدات وقرى في محافظة القدس، منذ صباح اليوم، وسط فرض حصار عسكري على عدة بلدات.

وشددت قوات الاحتلال، اليوم، من إجراءاتها العسكرية على حاجز الجيب العسكري شمال غرب القدس المحتلة، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، وأعاقت مرور المركبات.

وتواصل قوات الاحتلال إغلاق النفق الواصل بين بلدتي بدو والجيب، مما أعاق حركة المواطنين ومنعهم من الدخول أو الخروج، علما بأنه الطريق الرئيسي الوحيد لقرابة 70 ألف مواطن في منطقة شمال غرب القدس المحتلة.

عملية راموت في القدس

وصباح أمس الاثنين، قُتل 6 أشخاص بينهم 3 من الحاخامات، وأصيب 47 آخرون بينهم حالات حرجة، بإطلاق نار على حافلة ومركبات عند مفترق راموت في القدس المحتلة، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه “تم تحييد اثنين من منفذي العملية” وهما من الضفة الغربية.

وبحسب هيئة البث، تم إغلاق الطرق المؤدية إلى موقع الحادث، وتوجهت إلى الموقع قوات كبيرة من الشرطة وأجهزة الأمن، وتواصل الطواقم الطبية التابعة للإسعاف الإسرائيلي، معالجة المصابين ونقلهم إلى المستشفيات.