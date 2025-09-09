جيش الاحتلال يعلن هوية القتيل الرابع جراء هجوم المقاومة في جباليا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط برتبة ملازم في جباليا بقطاع غزة، أمس الاثنين.

والقتيل هو الملازم “ماتان أبراموفيتش”، 21 عامًا، من سكان “ماجيني تكفا”، وهو ضابط مدرعات في الكتيبة 52.

وكان جيش الاحتلال قد أعلن مقتل 4 عسكريين، بينهم ضابط، من سلاح المدرعات التابع للكتيبة 52، الاثنين، “في معركة” شمال قطاع غزة الذي يتعرض لإبادة جماعية منذ نحو عامين.

وحينها، سمح الجيش بنشر أسماء 3 من القتلى وإبلاغ عائلاتهم، وهم:

الرقيب أوري لاميد (20 عاما) من تل موند.

الرقيب جادي كوتال (20 عاما) من كيبوتس أفيم.

والرقيب أميت آريه رجب (19 عاما) من موديعين-مكابيم-ريوت.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إنه تم إبلاغ عائلة القتيل الرابع، وفي انتظار موافقتها على نشر اسمه.

הותר לפרסום: סמל עמית רגב, סמ"ר אורי למד וסמל גדי כוטל נפלו מפיצוץ מטען בג'באליה שבצפון רצועת עזה | כל הפרטים >>> https://t.co/Vw4sJdb4e5@ela1949 @ItayBlumental pic.twitter.com/2AHY9Nx5uC — כאן חדשות (@kann_news) September 8, 2025

ووفقا لمراسل هيئة البث الرسمية ومواقع إعلامية إسرائيلية، فقد وقع الهجوم عندما كان الجنود الأربعة في جباليا شمالي القطاع، حيث قامت مجموعة مسلحة يُعتقد أنها خرجت من أحد الأنفاق بإطلاق النار على قائد دبابة إسرائيلية، ثم ألقت عبوة ناسفة داخل المركبة من مسافة قريبة، مما أدى إلى مقتل الطاقم بالكامل.

ووفقا للجيش، فقد شارك مقاتلون من كتيبة “ناحال 50” في التصدي للهجوم، حيث أطلقوا النار على ثلاثة إلى أربعة مهاجمين وأصابوا بعضهم، لكن المقاومين استطاعوا الهروب من المكان.

وأسفر الاشتباك عن إصابة أحد مقاتلي ناحال بجروح متوسطة، بحسب بيان الجيش.