دوي انفجارات في الدوحة والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قادة حماس (فيديو)

هزت انفجارات عدة العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية استهداف قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وأكد مصدر قيادي في حماس للجزيرة استهداف الوفد المفاوض لحركة حماس أثناء اجتماعه في الدوحة لمناقشة مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف المصدر أن الوفد القيادي للحركة برئاسة خليل الحية نجا من محاولة الاغتيال.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ سلاح الجو غارة استهدفت قيادة حماس في الدوحة.

بينهم خليل الحية وزاهر جبارين

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي، أن الهجوم استهدف قادة حماس في قطر، وبينهم خليل الحية وزاهر جبارين، وأن تل أبيب تنتظر نتائج الهجوم.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن “الانفجارات في قطر بسبب عملية ضد قيادة حماس”.

ووصف مسؤولون إسرائيليون كبار لصحيفة جيروزاليم بوست الانفجارات في الدوحة بأنها “عملية إسرائيلية ضد قادة حماس في قطر“.

إدانة قطرية

من جهتها، أدانت الخارجية القطرية “بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة”.

ووصفت الخارجية “هذا الاعتداء الإجرامي” في بيان للمتحدث باسم الوزارة، بأنه “يشكل انتهاكًا صارخًا لكافة القوانين والأعراف الدولية، وتهديدًا خطيرًا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين في قطر”.

وأكدت الوزارة أن “الجهات الأمنية والدفاع المدني والجهات المختصة قد باشرت على الفور التعامل مع الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء تبعاته وضمان سلامة القاطنين والمناطق المحيطة”.

وأكدت أنها “لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها، وأن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها”.