الأمم المتحدة تعلق على الهجوم الإسرائيلي على قطر (فيديو)

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشدة الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت دولة قطر، مؤكدا أنها انتهاك صريح لسيادتها وسلامة أراضيها.

وقال غوتيريش في تصريحات رسمية “ندين انتهاك سيادة دولة قطر. قطر تضطلع بدور إيجابي للغاية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح جميع الرهائن”.

وشدَّد الأمين العام على أن الهجمات الأخيرة تضر بالجهود المبذولة لإنهاء الحرب في قطاع غزة، مضيفا “يتعين على جميع الأطراف أن يعملوا من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة بدل تدميره”.