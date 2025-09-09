“قطر تحتفط بحق الرد”.. أبرز ما جاء في كلمة رئيس الوزراء القطري بعد الهجوم الإسرائيلي (فيديو)

قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن دولة قطر تعرضت لهجوم إسرائيلي “غادر” يشكل “إرهاب دولة”.

وفي مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن “بلاده لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها وستتعامل بحزم مع أي اختراق أمني”.

كما شدد على أن قطر “تحتفظ بحق الرد على هذا الهجوم السافر” في إشارة إلى أن “الجهات الأمنية باشرت التعامل الفوري مع الحادث، وتم حصر الإصابات والضحايا”.

وتابع متسائلا: “نتنياهو قال إنه سيعيد تشكيل الشرق الأوسط فهل سيعيد تشكيل الخليج؟”.

وهذه هي تصريحات الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني