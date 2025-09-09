“قطر تحتفظ بحق الرد”.. أبرز ما جاء في كلمة رئيس الوزراء القطري بعد الهجوم الإسرائيلي (فيديو)
Published On 9/9/2025|
آخر تحديث: 10/9/2025 12:20 AM (توقيت مكة)
قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن دولة قطر تعرضت لهجوم إسرائيلي “غادر” يشكل “إرهاب دولة”.
وفي مؤتمر صحفي، مساء الثلاثاء، أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن أن بلاده “لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها، وستتعامل بحزم مع أي اختراق أمني”.
كما شدَّد على أن قطر “تحتفظ بحق الرد على هذا الهجوم السافر”، في إشارة إلى أن “الجهات الأمنية باشرت التعامل الفوري مع الحادث، وتم حصر الإصابات والضحايا”.
وتابع متسائلا “نتنياهو قال إنه سيعيد تشكيل الشرق الأوسط، فهل سيعيد تشكيل الخليج؟”.
وهذه هي تصريحات الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
- دولة قطر تعرضت اليوم لهجوم إسرائيلي غادر يشكل إرهاب دولة.
- الجهات الأمنية باشرت التعامل الفوري مع الحادث وتم حصر الإصابات والضحايا.
- نؤكد أن قطر لن تتهاون بشأن المساس بسيادتها وتحتفظ بحق الرد على الهجوم السافر وسنتعامل بحزم مع أي اختراق أمني.
- شكلنا فريقا قانونيا لاتخاذ الإجراءات القانونية للرد على الهجوم.
- ما وقع اليوم إرهاب دولة ومحاولة لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي.
- هجوم اليوم رسالة إلى المنطقة تقول إن هناك لاعبا مارقا في المنطقة وعربدة سياسية.
- نتنياهو يقود المنطقة إلى مستوى لا يمكن إصلاحه.
- الهجوم لم يتجاوز القوانين الدولية فحسب بل المعايير الأخلاقية.
- لا يمكن تسمية هجوم اليوم إلا بالغدر.
- نتنياهو مارق ويمارس إرهاب الدولة.
- المفاوضات كانت تجري على قدم وساق بطلب من الجانب الأمريكي.
- المفاوضات كانت مستمرة بطلب من أمريكا ورغم ذلك عملت إسرائيل على تخريب المساعي.
- إسرائيل عملت على تخريب كل محاولة لتحقيق السلام.
- التاريخ سيسجل هذه الحادثة والقوانين والأعراف الدولية يجب أن تأخذها بعين الاعتبار.
- يجب عدم التغاضي عن أفعال إسرائيل وينبغي اتخاذ كل الإجراءات ضدها.
- ينبغي الرد بشكل موحد على همجية نتنياهو.
- الجانب الأمريكي أبلغنا بعد وقوع الهجوم بعشر دقائق.
- العدو الإسرائيلي استخدم اليوم أسلحة لم تكشفها الرادارات.
- الهجوم الإسرائيلي كان عملية غادرة ولم يتم العلم بها إلا وقت حدوثها.
- لم ندخر وسعا لإنجاح مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
- لا محادثات قائمة الآن بشأن صفقة في ظل الهجوم الإسرائيلي.
- لم تدخر الدوحة وسعا لإنجاح المفاوضات لكن لم يعد هناك شيء قائم بعد هجوم اليوم.
- الرئيس ترامب شجب في اتصال هاتفي مع أمير البلاد الهجوم الإسرائيلي.
- الرئيس ترامب اتصل بأمير قطر بعد الهجوم وقال إنه لم يكن هناك تنسيق مسبق مع إسرائيل.
- الاستقرار في المنطقة لن يتحقق من خلال الحروب بل بالدبلوماسية.
المصدر: الجزيرة مباشر