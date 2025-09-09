قطر تنفي علمها سابقا بالهجوم الإسرائيلي على قادة حماس في الدوحة

أعلنت قطر، مساء الثلاثاء، أنها لم تُبلغ سابقا بالهجوم الإسرائيلي على مقرات لقادة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الدوحة، مؤكدة أن الاتصال الأمريكي جاء خلال سماع دوي انفجارات الهجوم.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن ما يجري تداوله من تصريحات بشأن إبلاغ دولة قطر بالهجوم الإسرائيلي على الدوحة مسبقا “عارية عن الصحة”.

وفي بيان له عبر حسابه على منصة إكس، أضاف الأنصاري “الاتصال الذي ورد من قِبل أحد المسؤولين الأمريكيين جاء خلال سماع دوي صوت الانفجارات الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي في الدوحة”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف اجتماعا لقادة حماس، كان يبحث مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا للتعليق على عملية الاستهداف، جاء فيه أن “العملية التي نُفذت اليوم ضد كبار زعماء الإرهاب في حركة حماس كانت عملية إسرائيلية مستقلة تماما”، مؤكدا أن “إسرائيل هي من بادرت بها، وإسرائيل هي من نفذتها”، وأن “إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عنها”.

وكانت قطر قد أعلنت أن إسرائيل شنت هجوما جبانا، استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة.

وقالت الخارجية القطرية إن هذا الاعتداء الإجرامي والهجوم الجبان يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، مؤكدة أن الدوحة لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها.

وأشارت في بيان إلى أن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها.

وسرعان ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه هاجم بواسطة سلاح الجو قيادة حركة حماس في الدوحة بالتعاون مع جهاز الشاباك.