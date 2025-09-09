قيادي في حماس: نتنياهو يراوغ ولا يرغب في أي مقترحات لوقف الحرب (فيديو)

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود مرداوي للجزيرة مباشر، مساء الاثنين، إن الحركة سبق أن وافقت مع الفصائل الفلسطينية، في شهر أغسطس/آب الماضي، على مقترح لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف مرداوي، في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر، أن دول العالم رحبت بموافقة الفصائل التي تمت بشكل سريع وبدون ملاحظات على المقترح.

وأشار قيادي حماس إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يرد حتى الآن على المقترح، الذي سبق أن وافقت إسرائيل عليه.

وأشار إلى وجود أفكار في الوقت الحالي لكنها لا تؤمن وقف إطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني ولا تتضمن انسحابا واضحا لجيش الاحتلال من قطاع غزة.

وقال مرداوي إن الفرصة الآن أمام نتنياهو للرد على المقترح الذي سبق أن وافقت عليه حركة حماس والفصائل الفلسطينية، مضيفا أن نتنياهو لا يرغب في أي مقترحات لوقف الحرب.

وأكد القيادي في حماس ان تهديدات نتنياهو والاحتلال لن ترهب الشعب الفلسطيني، مشددا على استمراره النضال والمقاومة.