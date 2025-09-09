كشفت عن أسماء الشهداء في الغارة.. “حماس” تعلن رسميا نجاة قادتها في قطر من محاولة الاغتيال الإسرائيلية

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن إسرائيل “فشلت” في اغتيال أعضاء وفد الحركة المفاوض خلال الهجوم الجوي الذي شنته على العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء.

ووصفت حماس، في بيان عبر حسابها على منصة تلغرام، الغارات الإسرائيلية ضد قادتها في العاصمة القطرية الدوحة بـ”الجبانة”.

ورأت حماس أن “محاولة الاحتلال الصهيوني الغادرة اغتيال وفدها المفاوض جريمة بشعة وعدوان سافر وانتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية”.

وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف اجتماعا لقادة حماس، كان يبحث مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا، مساء الثلاثاء، للتعليق على عملية الاستهداف، جاء فيه أن “العملية التي نُفذت اليوم ضد كبار زعماء الإرهاب في حركة حماس كانت عملية إسرائيلية مستقلة تماما”، مؤكدا أن “إسرائيل هي من بادرت بها، وإسرائيل هي من نفذتها”، وأن “إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عنها”.

وفي هذا الصدد، أوضح بيان حركة حماس أن “هذه الجريمة تمثل اعتداء على سيادة دولة قطر، التي تضطلع مع مصر بدور مهم ومسؤول في رعاية جهود الوساطة الرامية إلى وقف العدوان والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى”.

وأشار بيان الحركة إلى أن ذلك “يكشف مجددا الطبيعة الإجرامية للاحتلال ورغبته في تقويض أي فرص للتوصل إلى اتفاق”.

وأكدت حماس “فشل العدو الإسرائيلي في اغتيال أعضاء الوفد المفاوض”، معلنة “ارتقاء عدد من الشهداء”.

أورد البيان أسماء الشهداء، وهم:

الشهيد جهاد لبد (أبو بلال) – مدير مكتب الدكتور خليل الحية

الشهيد همام الحية (أبو يحيى) – نجل الدكتور خليل الحية

الشهيد عبد الله عبد الواحد (أبو خليل) – مرافق

الشهيد مؤمن حسونة (أبو عمر) – مرافق

الشهيد أحمد المملوك (أبو مالك) – مرافق

كما نعت حركة حماس الشهيد الوكيل عريف بدر سعد محمد الحميدي، من منتسبي الأمن الداخلي القطري (لخويا).

وأشار بيان حماس إلى أن “استهداف الوفد المفاوض في لحظة كان يناقش فيها مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخير، يؤكد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته لا يريدون التوصل إلى أي اتفاق، ويسعون لإفشال المساعي الدولية، غير آبهين بحياة أسراهم لدى المقاومة ولا بسيادة الدول ولا بأمن المنطقة واستقرارها”.

كما حمَّلت حماس “الإدارة الأمريكية المسؤولية المشتركة مع الاحتلال عن هذه الجريمة، بسبب دعمها المستمر لجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”.

وأكدت حركة حماس أن “هذه الجريمة تثبت أن الاحتلال يشكل خطرا داهما على المنطقة والعالم، وأن نتنياهو يحاول شطب القضية الفلسطينية وحقوق الشعب، ودفعه نحو التهجير القسري ضمن مخططاته للإبادة والتطهير العرقي والتجويع”.

ودعت حماس “دول العالم والأمم المتحدة وكل القوى الحية إلى إدانة العدوان على دولة قطر، والتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف حرب الإبادة والتطهير العرقي، وإنصاف الشعب الفلسطيني ودعم حقه في الحرية وتقرير المصير”.

مواقفنا لن تتغير

كما شددت حماس على أن “محاولة الاغتيال الجبانة لن تغيّر من مواقفها ومطالبها المتمثلة في الوقف الفوري للعدوان على الشعب الفلسطيني، والانسحاب الكامل لجيش الاحتلال من قطاع غزة، وتبادل أسرى حقيقي، وإغاثة الشعب الفلسطيني وإعادة إعمار القطاع”.

واختتمت حركة حماس بيانها بتأكيد أن “الجرائم الإسرائيلية لن تنال من عزيمة حماس وقيادتها، ولن تحيد بها عن التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية ومواصلة طريق المقاومة حتى زوال الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس“.

وعصر اليوم، أعلنت قطر أن إسرائيل شنت هجوما جبانا، استهدف مقرات سكنية لعدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في الدوحة.

وقالت الخارجية القطرية إن هذا الاعتداء الإجرامي والهجوم الجبان يشكل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية، مؤكدة أن الدوحة لن تتهاون مع هذا السلوك الإسرائيلي المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها.

وأشارت في بيان إلى أن التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفرها.

وسرعان ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان، أنه هاجم بواسطة سلاح الجو قيادة حركة حماس في الدوحة بالتعاون مع جهاز الشاباك.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بغزة، خلّفت 64 ألفا و605 شهداء، و163 ألفا و319 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 399 فلسطينيا بينهم 140 طفلا.