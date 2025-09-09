“لا مكان لها بالملاعب”.. 50 ألف توقيع إيطالي و250 فريقا يطلبون حظر إسرائيل في تصفيات كأس العالم

برزت دعوات غير مسبوقة في إيطاليا، حيث من المقرر أن يلعب المنتخب الإيطالي تصفيات كأس العالم ضد إسرائيل يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول، وظهرت أصوات تنادي بحظر مشاركة إسرائيل في كرة القدم.

ودعا الاتحاد الوطني لمدربي كرة القدم الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى حثّ الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم على تعليق عضوية إسرائيل، كما دعا 45 عضوًا من البرلمانين الإيطالي والأوروبي إلى الشيء نفسه.

ووقّع ما يقرب من 50 ألف إيطالي عرائض تطالب إيطاليا بعدم لعب المباراة مع إسرائيل، وتطالب الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بتعليق عضويتها.

وأيّد ما يقرب من 250 فريقًا رياضيًّا شعبيًّا، ونقابة عمالية، وجماعة طلابية، وجمعية شعبية، دعوةً إلى الاحتجاج على المباراة التي ستُقام في مدينة أوديني بشمال إيطاليا في 14 أكتوبر مع ملصق من تصميم رسام الكاريكاتير الشهير زيروكالكير.

ودفعت هذه التحركات رئيس بلدية أوديني المضيفة للمباراة إلى وصف المباراة بأنها “غير مناسبة” والدعوة إلى تأجيلها.

🇮🇹 Italy Udine’s mayor Alberto Felice De Toni has urged FIGC and UEFA to postpone Italy–Israel on 14 October, citing the Gaza war, humanitarian crisis, and risk of tensions. Over 20,000 have signed a petition supporting the call.https://t.co/nBsEMEHy6U pic.twitter.com/q2BnqUFEAL — Fare (@farenet) September 2, 2025

تكثيف الدعوات إلى مقاطعة إسرائيل

وقالت مواقع تدعو إلى مقاطعة إسرائيل والشركات المرتبطة بها، في بيانات “ستواجه إسرائيل إيطاليا في تصفيات كأس العالم، في الوقت الذي تُعاني فيه غزة من الجوع والقصف”.

يأتي ذلك في حين يتزايد الضغط في جميع أنحاء أوروبا، وقال بيان المجموعات “ما لم تتخذ الاتحادات الأوروبية موقفًا، سيواصل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم غض الطرف”.

وذكر البيان أنه “لا يمكن لكرة القدم أن تستمر كالمعتاد بينما تستمر الإبادة الجماعية.. فلنُظهر للاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحادات الوطنية أن العالم يراقب ولنطالبهم بالتحرك.. هذه هي لحظتنا لضمان عدم استخدام كرة القدم لتبييض جرائم إسرائيل”.

واقترح البيان عدة خطوات في هذا الشأن، منها استخدم أداة النقرة الواحدة لإرسال رسالة عاجلة إلى الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، وقدم عدة رسائل مقترحة في هذا الشأن.

وقال البيان “رسائل مقترحة: كلما كانت رسالتك شخصية، زادت قوتها.. لا كرة قدم وغزة تتضور جوعًا: إسرائيل تقصف وتُجوّع الملايين. يجب على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليق مشاركتهم الآن”.

وأضاف البيان، من الرسائل كذلك “توقفوا عن تبييض جرائم الإبادة الجماعية: السماح لإسرائيل بالمشاركة في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يُشرّع جرائم الحرب على الساحة العالمية”.

وجاء في البيان “لا يمكن لكرة القدم تجاهل جرائم الحرب: لقد دمرت إسرائيل البنية التحتية لكرة القدم في غزة وقتلت مئات الرياضيين.. يجب على الاتحاد الإيطالي لكرة القدم أن يطالب بتعليق مشاركة إسرائيل”.

وأمس الاثنين لعب المنتخب الإيطالي لكرة القدم مع الفريق الإسرائيلي لتنتهي المباراة 5-4، في الجولة السادسة للتصفيات الأوروبية بالمجموعة التاسعة.

وأقيمت المباراة على ملعب بالمجر، وأدار مشجعو إيطاليا ظهورهم مرة أخرى احتجاجا أثناء عزف النشيد الإسرائيلي، قبل مباراتهم في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026، على الملعب بالمجر.

وكان هذا الموقف من الجماهير الإيطالية تكرارا للاحتجاج الذي تم تنفيذه أيضا في المرة الأخيرة التي التقى فيها المنتخبان في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر/أيلول 2024.

اللقاء أقيم في الجولة الرابعة للمجموعة الثانية، على أرض محايدة في المجر وتم اتخاذ تدابير أمنية داخل وحول الملعب الذي كان خاليا في معظمه من الجماهير، إذ سُمح لبضع مئات من المشجعين فقط بالدخول إلى المدرجات.

وكانت رابطة المدربين الإيطاليين قد وجهت رسالة مفتوحة تحث فيها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم على تعليق عضوية إسرائيل، بنفس الطريقة التي علّقت بها عضوية روسيا بعد الحرب على أوكرانيا، بسبب الأزمة الإنسانية الكارثية في غزة.