مكتب نتنياهو: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن استهداف قادة حماس في الدوحة

أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا، مساء الثلاثاء، للتعليق على عملية الاستهداف.

وجاء في البيان الذي نُشر على منصة (إكس) أن “العملية التي نُفذت اليوم ضد كبار زعماء الإرهاب في حركة حماس كانت عملية إسرائيلية مستقلة تماما”.

وأكد البيان أن “إسرائيل هي من بادرت بها، وإسرائيل هي من نفذتها”، وأن “إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عنها”.

وفي وقت سابق اليوم، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير -لم تسمه- قوله إنه “جرى إبلاغ الولايات المتحدة سلفا بالهجوم”.