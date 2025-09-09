مكتب نتنياهو: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن استهداف قادة حماس في الدوحة
Published On 9/9/2025|
آخر تحديث: 06:21 PM (توقيت مكة)
أعلنت إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف قادة من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا، مساء الثلاثاء، للتعليق على عملية الاستهداف.
اقرأ أيضاlist of 4 items
- list 1 of 4كيف نستلهم من رحمة النبي ﷺ ما يساعدنا على دعم أهل غزة؟ (فيديو)
- list 2 of 4دوي انفجارات في الدوحة والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف قادة حماس (فيديو)
- list 3 of 4“لا مكان لها بالملاعب”.. 50 ألف توقيع إيطالي و250 فريقا يطلبون حظر إسرائيل في تصفيات كأس العالم
- list 4 of 4عيد ميلاد غير تقليدي.. هولندية سبعينية تختار “غزة” بدل الاحتفال وهذا ما فعلته (شاهد)
وجاء في البيان الذي نُشر على منصة (إكس) أن “العملية التي نُفذت اليوم ضد كبار زعماء الإرهاب في حركة حماس كانت عملية إسرائيلية مستقلة تماما”.
وأكد البيان أن “إسرائيل هي من بادرت بها، وإسرائيل هي من نفذتها”، وأن “إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عنها”.
وفي وقت سابق اليوم، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول إسرائيلي كبير -لم تسمه- قوله إنه “جرى إبلاغ الولايات المتحدة سلفا بالهجوم”.
المصدر: الجزيرة مباشر