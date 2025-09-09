“رسالة من القبر” تهز إسرائيل.. القسام تعلق على عملية راموت بمنشور لـ”أبو عبيدة”

علّقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على عملية راموت في القدس المحتلة، بمنشور للناطق باسمها “أبو عبيدة“، مما أثار ضجة في الإعلام الإسرائيلي.

وقالت القسام في رسالة كان قد نشرها أبو عبيدة في 10 يوليو/تموز الماضي “ندعو شبابنا الأبطال لتصعيد الفعل المقاوم في كل مناطق الضفة والقدس، والانتفاض في وجه المعتدين لردعهم عن التمادي في جرائمهم، وعن المضي قدما في مخطط ضم الضفة، قبل أن يضيع ما تبقى من فلسطين من بين أيدي شعبنا”.

وجاءت رسالة القسام تعليقا على حادث إطلاق نار صباح أمس الاثنين في مفرق راموت شمال القدس المحتلة، أسفر عن مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 47 آخرين بجروح بينهم حالات خطرة.

“رسالة من القبر”

منشور القسام أثار ضجة في الإعلام الإسرائيلي، حيث تناولته هيئة البث الرسمية ضمن تغطيتها لعملية راموت، تحت عنوان “رسالة من القبر: حماس تقتبس عن (أبو عبيدة) الذي تم تصفيته، وتدعو للتصعيد في الضفة الغربية“.

מסר מהקבר: בחמאס מצטטים את אבו עוביידה, דובר הארגון שחוסל – וקוראים להסלמה ביהודה ושומרון | הדיווח של @eliorlevy #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/lx3XodBwZt — כאן חדשות (@kann_news) September 8, 2025

وكانت حماس قد باركت أمس عملية راموت ووصفتها بأنها “نوعية”، وبأنها “رد طبيعي على جرائم الاحتلال وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”. وشددت في بيان على أن “مخططات الاحتلال في غزة والأقصى لن تمر دون عقاب”.

وفي 30 من أغسطس/آب الماضي، أعلنت إسرائيل اغتيال “أبو عبيدة” بغارة على مدينة غزة شمالي القطاع، ولم يصدر أي تصريح من حماس إلى الآن بشأن هذا الأمر.