نتنياهو: أصدرت أمرا بتنفيذ عملية دقيقة ضد قادة حماس

أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إصداره أمرا بتنفيذ هجوم ضد قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء

وأوضح نتنياهو، في كلمة متلفزة، أن العملية جرت بالتنسيق بين الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك، وأن إسرائيل “تصرفت بشكل مستقل تماما، وتحملت المسؤولية الكاملة عن التنفيذ”، على حد وصفه.

وأوضح نتنياهو أن “العملية جاءت خلال نافذة فرص عملياتية للقضاء على قادة الحركة”، مؤكدا “انتهاء الأيام التي كان بإمكانهم التمتع بالحصانة في أي مكان. الهدف هو تركيع حماس وإطلاق سراح جميع الأسرى”.

الاستجابة لمقترح ترامب

وواصل رئيس الوزراء ترديد ادعائه أن “الحرب يمكن أن تنتهي فورا حال استجابة حماس لمقترح الرئيس الأمريكي ترامب، الذي يشمل إطلاق جميع الأسرى المحتجزين منذ أكثر من 700 يوم”، زاعما أن هذا “سيمكّن إسرائيل والمجتمع الدولي من بدء السعي مجددا لتوسيع نطاق السلام في المنطقة”.

إنهاء الحرب في غزة

وشدَّد نتنياهو على أن “إسرائيل لن تسمح لأي قائد من حماس بالحصانة”، وأن “العمليات اليوم جاءت لتأكيد قدرة الدولة على محاسبة المسؤولين عن الحرب وحماية الأجيال القادمة”.

وزعم أن “هذا الإجراء يمكن أن يفتح الباب لإنهاء الحرب في غزة فور الاستجابة للشروط الإسرائيلية ومقترح ترامب”.