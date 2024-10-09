الحرب على غزة ولبنان.. تخوفات من تكرار سيناريو “الشفاء” وحزب الله يتصدى للتوغلات الإسرائيلية (لحظة بلحظة)

حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة في اليوم الـ369 من الحرب على القطاع، من احتمال تكرار سيناريو تدمير مجمع الشفاء الطبي، مؤكدًا رفضه تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بإخلاء المستشفيات. يأتي ذلك في وقت أدت الغارات الإسرائيلية المتفرقة على غزة إلى ارتقاء عشرات الشهداء، فيما أعلنت فصائل المقاومة تنفيذ عمليات متفرقة ضد قوات الاحتلال.