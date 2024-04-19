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الحرب الإسرائيلية على غزة.. تطورات اليوم الـ196 لحظة بلحظة (بث مباشر)
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مع دخول اليوم الـ196 للحرب، يواصل جيش الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، بعد ساعات من العثور على جثث نحو 30 شهيدا في مقبرتين بساحة مجمع الشفاء بينهم نساء ومسنّون في حين لا يزال مصير ألف شخص كانوا بالمجمع مجهولًا. واستخدمت واشنطن الفيتو في مجلس الأمن لمنع صدور قرار يفتح الباب أمام منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.