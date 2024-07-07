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الحرب على غزة “اليوم الـ275”.. خطاب جديد لـ”أبو عبيدة” وتصعيد عند حدود لبنان (لحظة بلحظة)
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في اليوم الـ275 من الحرب، واصل جيش الاحتلال مجازره في غزة ما خلف عشرات الشهداء والمصابين، في حين تتصدى له المقاومة بضراوة في محاور القتال بالقطاع. وبينما كُشف في رفح عن جثث شهداء مكبلي الأيدي أطلق عليهم الاحتلال النار عقب الإفراج عنهم، أعلن الاحتلال مقتل قائد سرية إسرائيلي في معارك غزة.