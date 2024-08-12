الحرب على غزة “اليوم الـ311”.. المعارك تشتد جنوبا وإسرائيل تترقب ضربة إيرانية (لحظة بلحظة)

في اليوم الـ311 للحرب على غزة، يواصل جيش الاحتلال استهداف المناطق السكنية في غزة وكثّف غاراته على جنوبي القطاع لاسيما في خان يونس ورفح، في حين لا يزال الاحتلال يبحث عن منفذي هجوم الأغوار بالضفة الغربية والذي أسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وأعلنت القسام مسؤوليتها عنه ردًا على “مجزرة التابعين”.