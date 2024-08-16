الحرب على غزة “اليوم الـ315”.. تواصل مفاوضات الدوحة وتصعيد جديد في الضفة (لحظة بلحظة)

في اليوم الـ315 من الحرب، يواصل جيش الاحتلال مجازره بحق المدنيين في غزة وسط معارك ضارية تخوضها المقاومة للتصدي للتوغلات الإسرائيلية، في حين تُستأنف اليوم بالدوحة اجتماعات الوسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).