الحرب على غزة “اليوم الـ315”.. تواصل مفاوضات الدوحة وتصعيد جديد في الضفة (لحظة بلحظة)
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16/8/2024-|آخر تحديث: 16/8/202410:48 AM (بتوقيت مكة المكرمة)
في اليوم الـ315 من الحرب، يواصل جيش الاحتلال مجازره بحق المدنيين في غزةوسط معارك ضارية تخوضها المقاومة للتصدي للتوغلات الإسرائيلية، في حين تُستأنف اليوم بالدوحة اجتماعات الوسطاء للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).