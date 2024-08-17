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الحرب على غزة “اليوم الـ316”.. تطورات بملف المفاوضات وتصعيد عند حدود لبنان (لحظة بلحظة)

فلسطينيون خلال نزوحهم المتكزز بعد أوامر من جيش الاحتلال
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17/8/2024-|آخر تحديث: 17/8/202401:02 PM (بتوقيت مكة المكرمة)

أحيا البيان المشترك الصادر من الوسطاء الثلاثة في محادثات وقف إطلاق النار في غزة، الآمال في اقتراب عقد صفقة بين المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حماس وإسرائيل، في حين نقلت هيئة البث الرسمية عن مسؤولين أمنيين كبار أنهم أبلغوا القيادة السياسية أن الجيش أنهى مهامه في القطاع، بالتزامن مع تصعيد جديد على الجبهة اللبنانية.