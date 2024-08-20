الحرب على غزة “اليوم الـ319”.. الاحتلال يستعيد جثث أسرى وتصعيد عند حدود لبنان (لحظة بلحظة)

في اليوم الـ319 من الحرب، أعلن جيش الاحتلال استعادة جثث 6 أسرى إسرائيليين من قطاع غزة، فيما حملت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيلية، حكومة بنيامين نتنياهو مقتل الأسرى، وقالت إنه كان بالإمكان استعادتهم أحياء عبر عدم تأخير صفقة التبادل مع المقاومة، وطالبت نتنياهو بأن يوافق على الصفقة المطروحة الآن.