الحرب على غزة “اليوم الـ307”.. المقاومة تشتد رغم المجازر واشتباكات طاحنة في الضفة (لحظة بلحظة)

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المكثّف لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم الـ307 من العدوان، مخلفًا أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى، في حين تتصدى له المقاومة بشراسة وسط معارك ضارية مكبّدة إياه المزيد من الخسائر في الجنود والعتاد، ولا سيما مع إعلان الفصائل تصنيعها أسلحة أثناء الحرب المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.