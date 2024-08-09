الحرب على غزة “اليوم الـ308”.. مقاومة مستمرة رغم المجازر وجهود لتحريك المفاوضات (لحظة بلحظة)

بينما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه المدمرة على قطاع غزة، وتصدي المقاومة له بشراسة، لليوم الـ308 من العدوان، أصدر قادة قطر ومصر والولايات المتحدة بيانًا مشتركًا، مطالبين بوضع حد فوري لمعاناة سكان غزة. وطالب القادة من إسرائيل والمقاومة استئناف المفاوضات للتوصل لحل فوري في 15 أغسطس/آب الجاري.