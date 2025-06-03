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إرسال إشارة استغاثة.. طائرة مسيرة تقترب من القارب “مادلين” في طريقه لكسر الحصار عن غزة (لحظة بلحظة)
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قد يحتوي هذا الفيديو أنماطا ضوئية أو صورا يمكن أن تسبب نوبات صرع أو عدم ارتياح لمن يعاني حساسيات بصرية
عمر عبد العزيز الشحات
3/6/2025
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آخر تحديث:
23:50 (توقيت مكة)
يمكنكم متابعة مسار القارب عبر
هذا الرابط
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