8 مدارس إسلامية ضمن أفضل عشرين على مستوى بريطانيا

جاءت 8 مدارسة إسلامية ضمن أفضل عشرين مدرسة على مستوى بريطانيا ضمن تقرير نشرته الحكومة لقائمة تضم 6 آلاف و500 مدرسة على مستوى البلاد، لتقييم أداء الطلاب فيها.

ما القصة؟

حلت 8 مدارس إسلامية في قائمة أفضل عشرين مدرسة على مستوى المملكة المتحدة، وكانت المراكز الثلاثة الأولى، من نصيب المدارس الإسلامية.

جاءت مدرسة توحيد الإسلام للبنات في بلاكبيرن في المرتبة الأولى على ترتيب المدارس على مستوى البلاد، وتلتها في المرتبة الثانية مدرسة عدن للفتيان في برمنغهام، وفي المرتبة الثالثة جاءت مدرسة عدن للبنات في مدينة كوفرنتي.

يأتي هذا التقييم مع نهاية العام الدراسي، حيث اعتادت وزارة التعليم تقييم مستوى الطلاب والمدارس في كافة أنحاء البلاد.

تتضمن المعايير التي يخضع قياس الطلاب والمدارس لها على عدة أمور، منها مستوى التطور العلمي ومعدل ارتفاع الدرجات بين الفصول الدراسية، وحساب مستوى الطلاب في المواد العلمية كالرياضيات والفيزياء والعلوم، واللغة الإنجليزية. بالإضافة إلى نسبة الطلاب المتخرجين من هذه المدارس الملتحقين بسوق العمل، أو المواصلين للمسار التعليمي.

ووفق هذه المعايير وغيرها احتلت المدارس الإسلامية مراتب متقدمة جدًا متفوقة على ما عداها من المدارس الدينية الخاصة أو المدارس الحكومية العامة.

حققت المدارس الإسلامية هذه المراكز رغم افتقارها إلى الدعم الحكومي، فهي لا تتلقى الدعم الذي يتم صرفه للمدارس اليهودية والمسيحية من قبل الدولة تحت بند دعم المدارس الدينية. ويبلغ عدد المدارس الإسلامية في المملكة المتحدة نحوًا من 1600 مدرسة تضم ما يزيد من 200 ألف طالب

يعد هذا إنجازًا حقيقيًا للمسلمين ورسالة طمأنة في ظل موجات الرهاب من الإسلام التي تعم المجتمع البريطاني.

نظرة نمطية للمسلمين

نشرت صحيفة ذي إندبندنت البريطانية إحصائية عن البريطانيين الذين يرون أن الإسلام يشكل تهديدًا لنمط حياتهم، وبلغت نسبة المقتنعين بهذه النظرة إلى الإسلام نسبة 31% من البريطانيين، أي ما يعادل ثلث الشعب.

رغم أن التطرف اليميني يرتبط في كثير من الأحيان –كما تبيّن الإحصائية- بانخفاض مستوى التعليم، فإن شريحة كبيرة من الطبقة الوسطى تعاني من هذه الأفكار المتطرفة، وربما تساهم مثل هذه الأخبار في إعادة نظرهم إلى الإسلام والمسلمين في مجتمعهم.

كما حمل هذا الإنجاز رسالة إلى التيار النسوي المتطرف في بريطانيا الذي يهاجم الإسلام ويرى فيه ديانة ذكوريّة تصادر حق المرأة في العيش الحر وتقلل من خياراتها.

أظهرت القائمة الحكومية أن مدرستين إسلاميتين من المدارس التي تتصدر قائمة المدارس في بريطانيا كانت خاصة بتعليم الفتيات المسلمات، كما أن مدرستين من المدارس الثلاث الأولى تديرها نساء.

يرجو المجتمع المسلم البريطاني الذي عانى في هذا العام من أعمال العنف والانتقادات الحادة، أن يكون هذا الإنجاز، دليلًا على رغبته الجادة في الاندماج في المجتمع البريطاني، ونفي تهمة الإرهاب والتشدد عنه، وأنه يهدف إلى إخراج جيل مسلم يعتز بهويته الإسلامية والبريطانية، من دون أن يشعر بأي تحيّز أو تمييز ضده.

الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا