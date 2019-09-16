من هو قيس سعيّد مفاجأة السباق الرئاسي في تونس؟

أظهرت نتائج أولية للجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التونسية تقدم أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد بحصوله على نحو 19 في المئة من الأصوات.

التفاصيل

الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس نشرت النتائج بعد فرز أكثر من نصف الأصوات.

حل رجل الأعمال الموقوف نبيل القروي في المرتبة الثانية بعد أن حصل على 15.5 في المئة ثم مرشح حزب النهضة الاسلامي عبد الفتاح مورو في المرتبة الثالثة بعد أن حصل على 13.1 في المئة من الأصوات.

تصدر قيس سعيد والقروي نتائج الجولة الأولى حتى الآن، أصاب المتابعين بالدهشة، خصوصا تقدم قيس سعيد.

على العكس من القروي، الذي يمتلك ثروة هائلة وآلة انتخابية ضخمة بينها قناة تلفزيونية مملوكة له، لم ينفق قيس سعيد أموالا تذكر في حملته الانتخابية، فلم يكن لديه مدير حملة ولا تمويل.

من هو قيس سعيد؟

حصل سعيد على شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، كما حصل أيضا على دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني في “سان ريمو” الإيطالية.

بدأ سعيد حياته المهنية مدرسا بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بمدينة سوسة (شرق)، قبل أن ينتقل في 1999 للتدريس بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس العاصمة.

بين العامين 1989 و1990، تقلد سعيد مهام مقرر اللجنتين الخاصتين لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للإعداد لتعديل مشروع ميثاق الجامعة، ومشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربية.

كما عمل خبيرا متعاونا مع المعهد العربي لحقوق الإنسان من 1993 إلى 1995.

منذ 1997، حصل على عضوية المجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، وهو أيضا رئيس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطية (مستقل).

حملة متواضعة

بينما أنفق مرشحون مئات الآلاف من الدولارات على حملاتهم، لم يكن لسعيد لا مدير حملة ولا تمويلا بل فقط مقرا متواضعا من ثلاث غرف في مبنى قديم بوسط العاصمة.

سعيد كان يعول على تبرعات متواضعة من متطوعين يدعمونه، مما جعل تونسيين يتندرون قائلين إن كلفة حملته هي علبة سجائر وفنجان قهوة.

ينتمي سعيد، الذي يتحدث الفصحى دائما، للطبقة المتوسطة.

سعيد، وهو أب لثلاثة أبناء، يستخدم سيارته القديمة ويقول إنه يفضل البقاء في منزله إذا تم انتخابه بدلا من الانتقال إلى القصر الرئاسي الفاخر في قرطاج.

سعيد (61 عاما) كان الضيف الأبرز على الإعلام التونسي كلّما كان هناك سجال دستوري في البلاد، خصوصاً بين العامين 2011 و2014، ليُقدّم القراءات ويوضح مَواطن الغموض من الجانب القانوني.

أطلق تونسيون لقب “الرجل الآلي” على أستاذ القانون الدستوري، الذي يتحدّث بلا توقّف.

سعيد حرص على أن تكون حملته معتمدةً على التّواصل المباشر مع الناخبين.

“أنا لا أبيع الوهم للشعب التونسي، وبرنامجي الذي أعلنته واضحا هو أن الشعب مصدر السلطات، والدستور يجب أن يكون قاعديا، ولا يوجد ما يسمى دولة مدنية ولا دينية!”. هكذا يصف سعيد منهجه الفكري للشعب التونسي، وهو الذي أكد أنه ترشح “مكرها” من دون تحديد أسباب الإكراه هذا.

لكن الرجل المعروف بفصاحته وتمكنه من العربية، غالبا ما يحمّل اللغة أوجها من المقاصد والمضامين.

