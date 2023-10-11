أرفف خالية.. تقييد شراء المياه والخبز والحليب في إسرائيل

أعلنت “شوفرسال”، وهي أكبر سلسلة لمتاجر البقالة في إسرائيل، الثلاثاء، تقييد شراء المنتجات الغذائية الأساسية بسبب تزايد الطلب عليها.

وقال المدير العام للسلسلة أوري فاترمان لهيئة البث والاذاعة الإسرائيلية “بسبب الأعباء الثقيلة والصعوبات والنقص في عدد من المنتجات، قررنا تقييد شراء منتجات الغذاء الأساسية، مثل المياه والبيض والخبز والحليب”.

وجاءت الخطوة بعد أن أوصت الجبهة الداخلية في إسرائيل السكان بالتزود بالمياه والمنتجات الغذائية لمدة تكفي 72 ساعة، قبل أن يتم حذف المدة الزمنية لاحقا.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا تُظهر خلو أرفف المتاجر من المنتجات الغذائية.

بدوره، قال رئيس سلطة الطوارئ القومية في وزارة الأمن يورام لاردو للقناة 14 الإسرائيلية إن “الإقبال المُبالَغ فيه من الجمهور على المحال التجارية” هو سبب الأزمة.

وأوضح أنه “لا يوجد نقص في المواد الغذائية”، مضيفا أنه “إذا استمر هذا الإقبال المُبالَغ فيه فحينها سيستمر النقص”.

ولكن لاردو أشار إلى أن بعض العاملين في المتاجر تلقوا استدعاء للجيش.

وقال “لا يوجد مبرر لهذا الإقبال، وأحد أهم الأمور المطلوبة هو تهدئة الجمهور وأن يفهموا أن كل شيء متوافر”، مضيفا أنه في “اللحظة التي يعود فيها الشراء إلى طبيعته، نستطيع إعادة تعبئة الرفوف”.