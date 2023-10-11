أرفف خالية.. تقييد شراء المياه والخبز والحليب في إسرائيل

أعلنت “شوفرسال”، وهي أكبر سلسلة لمتاجر البقالة في إسرائيل، الثلاثاء، تقييد شراء المنتجات الغذائية الأساسية بسبب تزايد الطلب عليها.

وقال أوري ڤاترمان مدير عام “شوفرسال” لهيئة البث والاذاعة الإسرائيلية إنه “بسبب الأعباء الثقيلة والصعوبات والنقص في عدد من المنتجات، قررنا تقييد شراء منتجات الغذاء الاساسية مثل: المياه والبيض والخبز والحليب”.

وجاءت الخطوة بعد أن أوصت الجبهة الداخلية في إسرائيل السكان بالتزود بالمياه والمنتجات الغذائية لمدة تكفي 72 ساعة، قبل أن يتم حذف المدة الزمنية فيما بعد.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر خلو أرفف المتاجر من المنتجات الغذائية.

بدروه، قال يورام لاردو رئيس سلطة الطوارئ القومية في وزارة الأمن للقناة 14 الإسرائيلية إن “الإقبال المبالغ فيه من قبل الجمهور على المحال التجارية” هو سبب الأزمة.

وأوضح أنه “لا يوجد نقص في المواد الغذائية”، مضيفا أنه “إذا استمر هذا الإقبال المبالغ فيه فحينها سيستمر النقص”.

ولكن لاردو أشار إلى أن بعض العاملين في المتاجر تلقوا استدعاء للجيش.

وقال إنه “لا يوجد مبرر لهذا الإقبال، وأحد أهم الأمور المطلوبة هو تهدئة الجمهور وأن يفهموا أن كل شيء متوافر”، مضيفا أنه في “اللحظة التي يعود فيها الشراء لطبيعته، نستطيع إعادة تعبئة الرفوف”.