خانات الموصل.. فنادق للمسافرين تحولت إلى محال تجارية بعبق الماضي (فيديو)

تزخر مدينة الموصل بالعديد من الخانات التاريخية التي كانت قديما فنادق للمسافرين والتجار الذين كانوا يتوافدون على المدينة النابضة بالحياة في العراق على مر العصور.

وتحكي تلك الخانات قصصًا عريقة منذ العصور الإسلامية الأولى وحتى عهد الإمبراطورية العثمانية.

في تلك الأزمان البعيدة، قدمت هذه الخانات إقامة آمنة ومكانًا للراحة والتجارة، للتجار والمسافرين، لكنها كحال المدينة مرت بعدة تحولات، وتعرضت للهجرة مرة وللخراب مرة أخرى، حتى عادت من جديد بخروج المدينة من سيطرة تنظيم الدولة.

وتحولت الخانات حاليا إلى محال تجارية لبيع الأقمشة والمفروشات والسجاد وبضائع أخرى متنوعة.

وتمثل خانات الموصل مزيجًا من التاريخ والثقافة، وتعكس تطور المدينة عبر العصور، كما أنها جزء أصيل من تراث مدينة الموصل العراقية وتشكل موروثًا ثقافيًّا غنيًّا.