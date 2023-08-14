كارثة هاواي ليست الأكبر.. تعرف إلى أبرز حرائق الغابات في الولايات المتحدة

أودت حرائق الغابات، التي اندلعت في ولاية هاواي ودمرت تقريبا مدينة لاهينا بالكامل، بحياة 93 شخصا في حصيلة هي الأعلى لهذا النوع من الكوارث في الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن.

أعداد الضحايا ترتفع بشكل صادم منذ اندلاع الحريق مطلع أغسطس/آب الجاري وهو ما أثار تساؤلات على قدرات السلطات في التعامل مع الأزمة حتى في التعاطي مع الناجين الذي يشكون من نقص المساعدات وأدوات الإغاثة بحسب وسائل إعلام أمريكية.

ووفق تقديرات رسمية تسببت الحرائق في تدمير أكثر من 2200 مبنى وتشريد آلاف السكان وبلغت قيمة الخسائر نحو خمسة مليارات و500 مليون دولار.

وقال سكان بالولاية، التي تقول إن لديها أكبر نظام لصفارات الإنذار للسلامة العامة في العالم، إنه لم يتم تفعيل أي من صفارات الإنذار الثمانين الموضوعة لإنذارهم من الحريق وسرعة انتشاره.

وأكد المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ في هاواي آدن وينتروب عدم تفعيل صفارات الإنذار، وقال إنه تم تنشيط أنظمة تنبيه أخرى بما في ذلك إرسال رسائل إلى الهواتف النقالة وعبر القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية.

لكن سكانا قالوا إن الكهرباء انقطعت ولم يتلقوا أي تحذيرات.

وأعلنت سلطات هاواي إنها بدأت تحقيقا بشأن طريقة التعامل مع الكارثة. وقالت آن لوبيز المدعية العامة للولاية إن مكتبها سينظر في طريقة التعاطي مع الطوارئ قبل وبعد اندلاع الحرائق.

ويعد حريق هاواي الأكثر فتكا في الولايات المتحدة منذ الحريق الذي اندلع عام 1918 في منطقة كلوكيت في شمال ولاية مينيسوتا عام وأودى بحياة 453 شخصا.

ومن المتوقع أن يزور الرئيس جو بايدن هاواي خلال الأيام المقبلة لتفقد الجزيرة.

وعلى الرغم من أن حرائق هاواي جاءت في أعقاب ارتفاع درجات الحرارة في أمريكا الشمالية هذا الصيف إلى مستويات قياسية، إلا أن ذلك ليس مبررا لطريقة التعامل مع الأزمة بحسب السكان المحليين الذين يرون أنه يجب أن تكون هناك أدوات حديثة للسيطرة على الحرائق.

وحتى بعد إخماد الحريق يشكو السكان من عدم تلقيهم المساعدات اللازمة من الجهات الحكومية ولم يتم نقلهم إلى الملاجئ ونام بعضهم في الحدائق ولم يجدوا ما يكفي من الطعام إلا بعد فترة من وصول السلطات.

وشهدت الولايات المتحدة العديد من حرائق الغابات على مدار سنوات طويلة أدى أخطرها وهو حريق اندلع عام 1871 إلى مصرع 1152 شخصا وهو رقم أكثر بكثير من وفيات حريق هاواي لكن لم تتوافر آنذاك الوسائل الحديثة لإخماد النيران كما هو الحال الآن.

وفيما يلي قائمة بأبرز حرائق الغابات الي شهدتها الولايات المتحدة مرتبة من حيث عدد الوفيات:

حريق بيتشيغو

اندلع حريق غابات في منطقة بيشتيغو يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول عام 1871 في شمال شرق ولاية ويسكونسن، والتهم الحريق حوالي مليون و200 ألف فدان وقدرت أعداد الضحايا بنحو 1152 شخصا ليصبح أكثر حرائق الغابات فتكا في التاريخ المسجل بالولايات المتحدة.

حريق كلوكيت

شهدت غابات منطقة كلوكيت في شمال ولاية مينيسوتا حريقا ضخما في أكتوبر 1918 بسبب ما يعتقد أنه شرر خرج من خطوط سكك حديدية قريبة أشعل النيران في أشجار جافة ليلتهم أكثر من 250 ألف فدان ويودي بحياة 453 شخصا ليعد أسوأ كارثة طبيعية في تاريخ مينيسوتا.

حريق هينكلي الكبير

لم يكن حريق غابات كلوكيت هو الأول من نوعه في ولاية مينيسوتا وإن كان الأكبر، ففي سبتمبر/أيلول عام 1894 اندلع حريق في منطقة هنيكلي بمينيسوتا في غابات الصنوبر بالمنطقة.

والتهم الحريق، الذي أطلق عليه بعد ذلك اسم “حريق هنيكلي الكبير”، أكثر من 200 ألف فدان ولقي 418 شخصا مصرعهم إثر الحريق بحسب الإحصاءات الرسمية.

حريق ثمب

في 5 سبتمبر 1881 شب حريق في نحو 4 آلاف فدان خلال يوم واحد بمنطقة “ثمب” بولاية ميشيغان وأسفر عن مصرع 282 شخصا وأدت الرياح القوية والأشجار الجافة إلى اشتداد الحريق.

حريق ولاية هاواي

اندلع في جزر ولاية هاواي الأمريكية مطلع أغسطس 2023 وأدى إلى مصرع 93 شخصا حتى الآن.

الحريق العظيم

كان الحريق العظيم عام 1910، والذي يعرف أيضا باسم الانفجار الكبير، حريقًا هائلًا في المنطقة الشمالية الغربية للولايات المتحدة وأدى إلى تدمير 3 ملايين فدان في شمال أيداهو وغرب مونتانا، حيث اشتعلت النيران على مدى يومي ٢٠ و٢١ أغسطس وأدى إلى مصرع 87شخصا معظمهم من رجال الإطفاء.

حريق كامب

اندلع في غابات كاليفورنيا ويعد الأكثر فتكا وتدميرا في تاريخ الولاية ومن أغلى الكوارث الطبيعية في العالم من حيث الخسائر المؤمن عليها.

بدأ الحريق يوم الخميس 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 في منطقة “كامب كريك” بمقاطعة بوت بكاليفورنيا وكانت شرارة الحريق بسبب خط كهربائي. وأدى الحريق إلى مصرع 85 شخصا وبلغت قيمة الأضرار المادية نحو 16.5 مليار دولار.

حرائق ياكلوت

هي مجموعة حرائق اندلعت في غابات ولاية واشنطن خلال الفترة من 8 إلى 12 سبتمبر عام 1902، وأدت إلى مصرع 38 شخصا وتدمير أكثر من 23 ألف فدان من الأشجار.

حريق غريفيث بارك

اندلع حريق في حديقة غريفيث بارك بلوس أنجلس يوم 3 أكتوبر عام 1933 ما أدى إلى مصرع 29 شخصا

حريق أوكلاند

شهدت منطقة شمال أوكلاند في ولاية كاليفورنيا حريقا كبيرا يومي 19 و20 أكتوبر عام 1991 وأسفر عن مصرع 25 شخصا وإصابة 150 آخرين.