نيويوركر: ماسك قطع خدمات الانترنت عن أوكرانيا للضغط من أجل حل دبلوماسي للحرب مع روسيا

قالت مجلة “نيويوركر” إن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك قام عن عمد بتعطيل نظام “ستارلينك” المتحرك للحصول على خدمة الانترنت عبر الأقمار الصناعية والذي اعتمدت عليه أوكرانيا في الحرب ضد روسيا بهدف الضغط على الإدارة الأمريكية لتبني موقفه المطالب بحل الصراع سلميا وعدم استخدام التكنولوجيا التي تصنعها شركته لأغراض عسكرية.

وذكر تقرير نشرته “نيويوركر”، الاثنين، أنه تم نقل آلاف الوحدات من نظام “ستارلينك” إلى أوكرانيا خلال شهور، مضيفا أن هذا النظام مثل حلا لمواجهة ما تقوم به روسيا من هجمات إلكترونية ضد البنية التحتية التقنية في أوكرانيا.

وأضاف التقرير أن ماسك قدم دعما غير مشروط لأوكرانيا في البداية، قبل أن يبدأ موقفه في التغير شيئا فشيئا، إلى أن أثار جدلا كبيرا بعد أن دعا إلى التفاوض مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قائلا إنه يريد السلام.

كما أثار ماسك غضبا المسؤولين في أوكرانيا بعد أن قدم خطة لإنهاء الحرب تتضمن أربع نقاط من بينها اعتراف أوكرانيا بشبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو عام 2014، على أنها أرض روسية.

كما نصت المقترحات على أن تظل أوكرانيا دولة محايدة في الصراع الروسي الغربي.

ونقل التقرير عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين أنه تلا ذلك بأيام قليلة تعرض خدمات وحدات “ستارلينك” المستخدمة من قبل القوات الأوكرانية إلى قطع في الخدمة في عدة مناطق مثل خيرسون وخاركيف ودونيتسك ولوهانسك، وأضافوا أنهم يعتقدون أن ذلك جرى عمدا من قبل شركة “سبايس إكس” التي تقدم الخدمة والمملوكة لماسك.

ونقل التقرير عن كولين كال، الذي كان يشغل وقتها منصب مساعد وزير الدفاع للشؤون السياسية، أنه قال لماسك خلال محادثة هاتفية أن قطع الخدمة لن يوقف الحرب، مضيفا أن ماسك وافق على منح وزارة الدفاع الأمريكية مزيدا من الوقت لإيجاد حل فيما يتعلق بتغطية تكاليف الخدمة.

“Elon Musk has become a hyper-exposed pop-culture figure,” @RonanFarrow writes. “But the nature and the scope of his power are less widely understood.” https://t.co/h2KJvaIY26

— The New Yorker (@NewYorker) August 21, 2023