تستضيف مدينة ميلووكي في ولاية ويسكونسن الأمريكية أول مناظرة للمرشحين في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري من أجل كسب أصوات الجمهوريين لخوض السباق الرئاسي عام 2024.

المناظرة التي ستبثها قناة “فوكس نيوز” الأمريكية حصرا ستعقد الليلة بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة الأمريكية وفجر الخميس بتوقيت الدول العربية، وسيغيب عنها الرئيس السابق دونالد ترمب.

ويرى ترمب أنه لا يحتاج إلى خوض مناظرات مع منافسيه، إذ يعتبر أن فرصهم ضعيفة وفق استطلاعات الرأي. وعوضا عن عدم المشاركة في المناظرة سجل ترمب مقابلة مع “فوكس نيوز” ستبثها القناة على حسابها بمنصة إكس المعروفة سابقا باسم “تويتر” تزامنا مع انعقاد المناظرة.

ووضعت اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري شروطا للمرشحين يجب تحقيقها حتى يخوضوا المناظرة منها أن يكون لدى المرشح على الأقل 40 ألف مساهم في حملة التبرعات الانتخابية من بينهم 4 آلاف شخص من 20 ولاية على الأقل، أي 200 شخص من كل ولاية، وأن يكون حصل على نسبة 1% في ثلاثة استطلاعات وطنية كما يجب عليه التعهد بدعم المرشح النهائي للحزب أيا كان.

واستبعدت اللجنة عددا من المرشحين قالت إنهم لم يحققوا الشروط المطلوبة لخوض المناظرة وأعلنت ثمانية مرشحين مؤهلين سيسعون لكسب أصوات الحزب وانتزاع الصدارة في استطلاعات الرأي من ترمب.

وبحسب آخر استطلاع للرأي أجري في ولاية “آيوا”، الأسبوع الماضي، تصدر ترمب بنسبة 42% تلاه في المركز الثاني حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس بنسبة 19% وحصل السيناتور تيم سكوت على نسبة 9% وحصل نائب الرئيس السابق مايك بنس على 6%.

من هم المرشحون الذين ينافسون ترمب؟

1- رون ديسانتيس- 45 عاما

تاريخ الميلاد: 14 سبتمبر/أيلول 1978

مكان الميلاد: جاكسونفيل، فلوريدا

الزوجة: كيسي ديسانتيس

المنصب الحالي: حاكم ولاية فلوريدا

يعد المنافس الأبرز حتى الآن لدونالد ترمب بين الجمهوريين على الرغم من الفارق الكبير بينهما في استطلاعات الرأي.

ويأتي ترشيحه في لحظة محورية بالنسبة للحزب الجمهوري الذي يجب عليه الاختيار بين الانحياز مرة أخرى لترمب، الذي يواجه قضايا جنائية عديدة، أو الالتفاف حول مرشح جديد.

ويقول ديسانتيس على الموقع الإلكتروني لحملته الانتخابية: “اترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة لأنني أريد عودة أمريكا العظيمة مرة أخرى ولأن بلادنا تسير في الاتجاه الخاطئ”.

ووعد حاكم فلوريدا بإحكام الحدود الجنوبية لمنع تدفق المخدرات وتحسين الأوضاع الاقتصادية وتعهد بوقف دخول المهاجرين غير النظاميين.

وفاز ديسانتيس في سباق إعادة انتخابه لمنصب حاكم ولاية فلوريدا عام 2022. وخلال السنوات الماضية نفذ أجندة تتوافق مع القاعدة المحافظة في الولاية من بينها اتخاذ قرار بحظر الإجهاض والدخول في معركة قانونية مع شركة ديزني على خلفية الثقافة الجنسية لدى الأطفال ويقدم نفسه على أنه أفضل رهان للتغلب على الرئيس الحالي جو بايدن، لكن أجندته بدأت تثير قلق البعض مؤخرا من ميلها إلى ما يوصف بتيار اليمين المتشدد.

2- مايك بنس 64 عاما

تاريخ الميلاد: 7 يونيو/حزيران 1959

مكان الميلاد: كولومبيا، إنديانا

الزوجة: كارين بنس

المناصب: نائب الرئيس الأمريكي السابق ترمب؛ حاكم ولاية إنديانا سابقا؛ عضو سابق في الكونغرس عن ولاية إنديانا.

أطلق مايك بنس، الذي شغل منصب نائب الرئيس في عهد ترمب، حملته الرئاسية في يونيو الماضي. وحينها أشار ترمب، الذي بات على خلاف مع بنس، إلى أن نائبه السابق غير لائق للمنصب الرئاسي، وردّ بنس بأن أي شخص “يضع نفسه فوق الدستور” لا ينبغي أن يصبح رئيسا للولايات المتحدة.

وبات الرئيس السابق ونائبه على خلاف بعد أحداث اقتحام الكونغرس الأمريكي يوم 6 يناير/كانون الثاني 2021، حينما طلب ترمب من بنس، الذي كان يرأس الكونغرس، عدم التوقيع على نتائج الانتخابات الرئاسية بفوز جو بايدن لكن بنس رفض القيام بذلك.

وهتف أنصار ترمب خارج مقر الكونغرس يوم 6 يناير “اشنقوا مايك بنس”، وفي أكثر من مناسبة قال بنس إن ترمب كان يريد أن يضع نفسه فوق الدستور.

وبنس مسيحي محافظ يتجه في حملته الانتخابية إلى القضايا التي يعتبر أنها الأكثر أهمية بالنسبة للجمهوريين مثل الرعاية الطبيعة والضمان الاجتماعي وقيود الإجهاض.

3- كريس كريستي 61 عاما

تاريخ الميلاد: 6 سبتمبر 1962

مكان الميلاد: نيو آرك – نيوجيرسي

الزوجة: ماري بات كريستي

المناصب: حاكم ولاية نيوجيرسي سابقا، مرشح للرئاسة عام 2016

أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي السابق كريس كريستي دخول السباق الرئاسي في أوائل يونيو الماضي، مقدما نفسه كمحارب سيعمل على إنقاذ الولايات المتحدة من المشكلات التي تواجهها.

كان كريستي حليفا قويا لترمب، لكنه انتقده مؤخرا. ويدعو الجمهوريين لتغيير بوصلتهم بعيدا عن الرئيس السابق.

يلوم كريستي ترمب على الأداء الضعيف للحزب الجمهوري ويصفه بأنه دمية في يد بوتين.

4- نيكي هيلي 51 عاما

تاريخ الميلاد: 20 يناير 1972

مكان الميلاد: بامبرغ- ساوث كارولينا

الزوج: مايكل هيلي

المناصب: سفيرة الولايات المتحدة سابقا لدى الأمم المتحدة، حاكم ولاية ساوث كارولينا سابقا.

إذا فازت حاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة نيكي هيلي، والتي عملت أيضا سفيرة لدى الأمم المتحدة في عهد ترمب، بترشيح الحزب الجمهوري ستكون أول امرأة وأول مرشحة رئاسية أمريكية من أصل آسيوي من الحزب الجمهوري.

وهي أول امرأة ملونة بارزة تسعى للحصول على موافقة الحزب الجمهوري للترشح للرئاسة. وتدعو هيلي، وهي ابنة مهاجرين هنود، إلى جيل جديد من القيادة، مقترحة أن يخضع السياسيون الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما لاختبار الكفاءة العقلية.

5- فيفيك راماسوامي 38 عاما

تاريخ الميلاد: 9 أغسطس/آب 1985

مكان الميلاد: سينسيناتي، ولاية أوهايو

المهنة: رجل أعمال

راماسوامي رجل أعمال في مجال التكنولوجيا وغير معروف جيدا في الأوساط السياسية. وولد راماسوامي لأبوين مهاجرين من الهند.

6- تيم سكوت 58 عاما

تاريخ الميلاد: 19 سبتمبر 1965

مكان الميلاد: تشارلستون- ساوث كارولينا

الحالة الاجتماعية: أعزب

المنصب الحالي: عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية ساوث كارولينا

هو السيناتور الأمريكي الأسود الوحيد في الحزب الجمهوري أعلن انضمامه إلى السباق الرئاسي رسميًا في شهر مايو/أيار، ولم يحرز تقدما كبيرا في استطلاعات الرأي لكنه يتمتع بموارد مالية كبيرة لحملته الانتخابية.

ويقول سكوت إن نشأته كابن لأم عازبة في أسرة فقيرة تعزز السرد القائل بأن “أمريكا هي أرض الفرص، وليست أرض القمع”. وانتقد الرئيس السابق دونالد ترمب أحيانا، لكنه دعم سياساته في أحيان أخرى.

7- دوغ بورغوم 67 عاما

تاريخ الميلاد: 1 أغسطس 1956

مكان الميلاد: آرثر، نورث داكوتا

الزوجة: كاثرين بورغوم

المنصب الحالي: حاكم ولاية نورث داكوتا

أعلن حاكم ولاية نورث داكوتا دوغ بورغوم ترشحه للرئاسة في يونيو الماضي. وهو رجل أعمال ثري في مجال التكنولوجيا أصبح حاكمًا لأول مرة في عام 2016، عندما فاز بنسبة 77% تقريبًا من الأصوات.

ويقول بورغوم إنه يخطط لإنعاش الاقتصاد الأمريكي وزيادة الإنتاج المحلي ومعالجة التهديدات الأكثر إلحاحا التي تواجه الأمن القومي.

7- آسا هاتشينسون 73 عاما

تاريخ الميلاد: 3 ديسمبر/كانون الأول 1950

مكان الميلاد: بنتونفيل، أركناس

الزوجة: سوزان بوريل هاتشينسون

قضى هاتشينسون ثمان سنوات حاكمًا لولاية أركنساس وأطلق حملته الانتخابية للرئاسة أبريل/نيسان الماضي. وحث الجمهوريين على النظر إلى ما هو أبعد من ترمب، قائلا إن دور الرئيس السابق في اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 يحرمه من ولاية أخرى.

وهاتشينسون محام سابق خدم أيضًا في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، وهو واحد من العديد من الطامحين الأقل شهرة في انتخابات 2024، ويروج لنفسه على أنه بديل أكثر استقرار لدونالد ترمب.