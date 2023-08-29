بعد تراجع منسوب السدود.. الجفاف يدق ناقوس الخطر في إسطنبول (فيديو)

أعلنت إدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول (ISKI)، اليوم الثلاثاء، انخفاض معدل إشغال السدود إلى أدنى معدل مقارنة بالفترة نفسها من السنوات التسع الماضية.

وأوضحت أن معدل إشغال السدود انخفض إلى 29.78% بعد أن كان 31.57% في 23 أغسطس/آب الجاري.

وبحسب البيان، بلغت كمية المياه في السدود والبحيرات التي تزود المدينة بالمياه، والتي يبلغ حجم تخزينها الأقصى 868 مليونًا و683 ألف متر مكعب، عند مستوى 258 مليونًا و68 ألف متر مكعب.

وبحسب معطيات إدارة المياه والصرف الصحي في إسطنبول، فإن منسوب السدود التي تغذي إسطنبول بالمياه كان بحدود 48.58% في مايو/أيار الماضي.

وأعلنت بلدية إسطنبول الكبرى وقف اشتراكات ري المياه في جميع حدائق ومنتزهات إسطنبول للحد من استهلاك المياه، في ظل انخفاض معدلات السدود في المدينة، مطالبةً المواطنين بترشيد استهلاك المياه.

وحذر عضو هيئة التدريس بجامعة إسطنبول ومهندس الأرصاد الجوية جوفين أوزدمير من أن العجز المائي في السدود التي تزود إسطنبول بالمياه هو أكبر مؤشر للجفاف.

وأكد أن معدلات إشغال المياه في سدود إسطنبول باتت مثيرة للقلق، مضيفًا “لقد تجاوز مستوى المياه في السدود الآن حد الخطر، وانقطاع المياه على الأبواب، وما تبقى لدينا من مياه يكفي المدينة لشهرين فقط”.

جدير بالذكر أن خبراء المياه يدعون المواطنين في إسطنبول إلى عدم الإفراط في استهلاك المياه، لتجنب أي أزمة قد تنتج عن الجفاف الذي يضرب العالم بأسره.

ووفقًا لإحصائيات إدارة المياه في إسطنبول، بلغت معدلات إشغال السدود عام 2015 في الشهر نفسه 69.56%، و53.33% في عام 2016، و63.07% في عام 2017، و62.84% في عام 2018، و59.74% في عام 2019، وبلغت 47.94% في عام 2020، و58.57% في عام 2021، و58% في عام 2022، بينما بلغ معدل إشغال السدود اليوم 29.78%.

وأوضحت المعطيات أن نسبة المياه في سد “علي بي” انخفض خلال آخر أسبوع من 15.71% إلى 12.64%، في حين جفت المناطق المحيطة بقناة غوزيلجي في حوض السد، بينما وصل سد بابوتشدير إلى نقطة الجفاف.

وأعادت الأزمة إلى الأذهان أزمة المياه التي كانت تعانيها مدينة إسطنبول في تسعينيات القرن الماضي، والتي تمكن الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان من حلها إبان توليه منصب رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، عندما تمكن من رفع عدد السدود التي تزود إسطنبول من 4 إلى 10 سدود.