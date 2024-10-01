“قلوبنا مفتوحة لهم”.. أهالي طرابلس يستقبلون نازحين من جنوبي لبنان (فيديو)

أدت غارات قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوبي لبنان إلى نزوح نحو مليون مواطن إلى مختلف المدن اللبنانية الأخرى، وكانت مدينة طرابلس في أقصى شمالي لبنان -رغم بعدها عن الجنوب- من بين المدن التي استقبلت أعدادًا كبيرة من النازحين.

والتقت الجزيرة مباشر أحد النازحين من منطقة النبطية ليتحدث عن استقبال سكان طرابلس لأهل الجنوب اللبناني، بعدما بُثت شائعات كثيرة بشأن علاقة اللبنانيين ببعضهم في العقود الأخيرة.

يقول النازح علي خلف “بدأ الاستقبال من مشارف المدينة، علمت حينها بأنني بين أهلي وناسي، كل ما سمعناه على مدى السنوات عن التوترات بيننا هي أشياء لا تعنينا”.

وأكمل أن أهل طرابلس “رحبوا بهم وسخَّروا كل جهودهم لاحتوائهم سواء بمبادرات فردية أو جماعية”.

هؤلاء أهلنا

من جهته، تكلم المتطوع الطرابلسي، خضر حولي، عن ترتيباتهم لأماكن الإيواء لكي تحتضن الأعداد الكبيرة من النازحين “استقبلنا في أحد الفنادق حوالي 1100 نازح منذ تكثيف القصف على الجنوب، وضعناهم في كافة طوابق الفندق ومرافقه، هؤلاء أهلنا وقلوبنا مفتوحة لهم”.

مليون نازح لبناني

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، نجيب ميقاتي، إن عدد النازحين وصل إلى مليون نازح، وإن بلاده تشهد أكبر عملية نزوح في تاريخها، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تلبية احتياجات الشعب بالإيواء والغذاء وتأمين الصحة العامة.