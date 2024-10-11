تركيا تجلي المئات من رعاياها في لبنان مع تصاعد العدوان الإسرائيلي (فيديو)

شرعت تركيا بإجلاء رعاياها الذين تقدموا بطلبات المغادرة من لبنان مع استمرار العدوان الإسرائيلي، وسقوط مئات الشهداء والمصابين ونزوح نحو مليون مواطن ومقيم حتى الآن.

وقامت السلطات التركية بإجلاء الدفعة الأولى من رعاياها على سفينتين تابعتين للقوات البحرية التركية تبلغ طاقتهما الاستيعابية ألفي شخص، وأكد بيان لوزارة الخارجية التركية أن عمليات الإجلاء ستتواصل إذا لزم الأمر، مشيرا إلى قيام السفن المخصصة بالعمليات بنقل المساعدات الإنسانية للبنان.

أنقرة تجلي 966 شخصا من #لبنان، بينهم مواطنون أتراك وآخرون من جمهورية شمال قبرص التركية، إضافة إلى أقربائهمhttps://t.co/qN4gI3vYRB pic.twitter.com/xM4FEmwgos — Anadolu العربية (@aa_arabic) October 10, 2024

وقالت منى، مواطنة تركية، وهي تغالب دموعها بعد أيام عصيبة عاشتها في لبنان، إن العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من أسبوعين سرق منهم النوم والراحة ودفعهم إلى المغادرة خوفًا على حياتهم، وهو ما اتفقت معه “ولاء الأغا” التي أجبرتها الحرب على مغادرة لبنان.

وقال نبيل صبرة، تركي آخر اختار مغادرة لبنان بعدما عايش الدمار نتيجة العدوان، إنها “حرب جنونية” أظهرت انعدام الإنسانية لدى الإسرائيليين، وهو ما أيده فيه المواطن إلياس دياب.

وبدأت تركيا بإجلاء عدد من رعاياها الذين يقدر عددهم بنحو 14 ألف شخص في لبنان، لتنضم لدول مثل مصر والأردن وروسيا وبريطانيا وبلجيكا ودول أخرى، أجلت رعاياها من لبنان منذ مطلع أكتوبر الحالي عقب بدء إسرائيل عمليتها البرية.