من حياة مستقرة إلى بيع المعجنات.. أربعة إخوة يواجهون معاناة النزوح في غزة (فيديو)

في قلب قطاع غزة، حيث تتعالى أصوات الحرب ويرتقي الشهداء يوميًّا، ويسقط المئات من المصابين، ويتم تدمير الحياة ومعها أحلام الشباب، يجتمع أربعة إخوة حول فرن صغير، يحاولون من خلاله مواجهة التحديات اليومية التي فرضتها ظروف النزوح الصعبة.

وفي حديثها للجزيرة مباشر، قالت دعاء الخولي، والدة الشباب الأربعة: “قلبي يحترق عندما أراهم يعملون في الفرن بدلًا من أن يكونوا في الجامعات أو المدارس، الحرب أجبرتهم على العمل في ظروف قاسية”.

وأضافت: “أنا فخورة بهم، لكنني أود أن يعيشوا حياة كريمة”، مُناشدةً العالم التدخلَ لوقف معاناة أهل غزة، بقولها “أرجوكم، انظروا إلى حالنا، نحن بحاجة إلى دعمكم، نريد أن نعيش بكرامة، وأن يلتفت العالم إلى معاناتنا”.

وقال والدهم، محمود السموني، “الشباب هم عماد البلد، ولكنهم يعانون معاناة يومية، ابني يجلس أمام الفرن، ويواجه دخان النار طوال اليوم، كيف يمكنني مساعدته؟”.

أما أنس محمود السموني، وهو أحد هؤلاء الإخوة، فقال: “كنا نعيش حياة جيدة، ولكن كل شيء تغير، وتم تدميرنا، وأصبحنا نعيش في الشوارع، من خيمة إلى أخرى”.

وتابع: “لكننا لا نستسلم، نعمل على هذا الفرن، نخبز المعجنات ونتعاون مع بعضنا البعض لنوفر لقمة العيش”.