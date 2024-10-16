مع اقتراب الشتاء.. هكذا يتعامل سكان غزة مع النوافذ المكسورة (فيديو)

لجأ نازحون في قطاع غزة إلى تركيب “الجيلاتين” الذي كان يتم استخدامه في الوسائل التعليمية على نوافذهم المكسورة وخيامهم المتضررة، حماية لهم من برد الشتاء في القطاع، بعدما دمر قصف الاحتلال الإسرائيلي أغلبية المنازل.

وقال محمد أبو رحمة، صاحب الفكرة، للجزيرة مباشر، إنه “مع دخول فصل الشتاء أصبح الناس يبحثون عن البديل الذي يسترهم ويخفف عنهم برودة الأجواء، والجيلاتين يفي بالغرض”.

وأوضح أن “الجيلاتين كان يستخدم في البداية لتثبيت الزجاج المكسور ومنع انهياره بالكامل؛ لكن الأمر تطور ليصبح بديلًا كاملًا عن الزجاج”.

وأضاف: “السكان في غزة همهم الأكبر إغلاق نوافذ المنازل بعد أن دُمر زجاجها بفعل الحرب، وفي ظل غلاء الزجاج لجأوا للبديل الأرخص المتمثل في الجيلاتين، والذي يعد آمنًا أكثر وقت القصف، لأن الزجاج قد يتسبب بتطاير الشظايا”.

وأشار أبو رحمة إلى أن بعض النازحين في الخيام يستخدمون “الجيلاتين” أيضًا لسد الفجوات التي يتسبب بها القصف على خيام النازحين، وحتى أصحاب السيارات ووسائل النقل باتوا يلجأون إليه من أجل وضعه كبديل لزجاج مركباتهم مع اقتراب الشتاء.