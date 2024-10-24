مدير مستشفى كمال عدوان في غزة: ساعات ويتحول المصابون لدينا إلى شهداء (فيديو)

قال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، في قطاع غزة، إن هناك حصارًا مطبقًا من كل الجوانب للمستشفى، ولا يُسمح بإدخال الوقود ولا الطعام ولا العلاج ولا المستلزمات الطبية.

وأضاف في لقائه مع الجزيرة مباشر: “الإصابات تنتشر في المستشفى ولا نستطيع أن نقدم لهم شيئا، كل ساعة يتحول هؤلاء الجرحى إلى شهداء، وهناك أعداد تنتظر لعدم وجود إمكانيات ولا طواقم طبية تساعدهم، وأمامنا ساعات وستتحول أغلب الحالات المصابة إلى شهداء، وتتحول المستشفى إلى مقابر جماعية”.

وعن أعداد المصابين وأوضاعهم في المستشفى، قال أبو صفية: “لدينا أكثر من 160 مصاب جلهم من الأطفال والنساء، وهناك أكثر من 15 حالة ملقاة على الأرض تحتاج إلى تدخل علاجي وجراحي عاجل”.

وأضاف أن هناك عددا من المصابين يحتاجون إجراء عمليات عاجلة، لكن لا يوجد طاقم طبي ولا وحدات دم ولا مستلزمات لإجراء هذه العمليات، وقال “نحن نتحدث عن كارثة إنسانية بكل ما تعنيه الكلمة من معنى”.

ممر إنساني آمن

وفي ختام حواره ناشد الدكتور حسام أبو صفية كل من له ضمير حي، في ظل هذا الحصار المطبق على قطاع غزة، العمل على فتح ممر إنساني آمن، تدخل من خلاله المستلزمات والطواقم الطبية حتى يمكن إسعاف من يمكن إسعافه.