أم فلسطينية تروي تفاصيل إصابة طفليها بنيران الاحتلال في الضفة (فيديو)

كشفت والدة الطفلين أيهم ويوسف أبو غازي، تفاصيل إصابة ابنيها، بينهما إصابة خطيرة في الرأس برصاص الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام مخيم العروب شمال مدينة الخليل بالضفة الغربية.

وعن تفاصيل الحادث، قالت للجزيرة مباشر: “يومها كنت خارج البيت لما وصلت الشارع الرئيسي في المخيم سمعت شاب بيقول ولاد أكرم أبو غازي متصاوبين، سمعت الخبر اتجنيت وصرت أجري وأصرخ بدي ولادي، والناس اتجمعوا حواليا وصاروا يشربوني مياه، لحد ما اجى ابن عمي وأخذني على المستشفى”.

وتابعت: “لما وصلت المستشفى استقلبني الوالد، وصار يسكر على أذني حتى لا أسمع اللي بيقولوه الناس، ناس تقول: اتنين متصاوبين، وناس تقول: واحد، وناس تقول: الله يعوض عليكي، والله يعينك، واكتشفت في الآخر أن الاثنين متصاوبين”.

وأشارت والدة الطفلين إلى أن الأطباء أخبروها أن نجلها أيهم مصاب إصابة خطيرة في رأسه، مضيفة: “قالوا لي دماغه متضرر، عرفت أن ابني وضعه سيئ جدًا، ولم يكن على لساننا إلا الذكر والدعاء”.

وقالت: “كانوا على باب درانا نازلين يلعبوا بالكرة مش في خط مواجهة، ومش على الشارع الرئيسي، وكانوا بعيد عن المواجهات شو ذنبهم إنهم ينطخوا أو يتصاوبوا؟”

وتابعت: “يوسف لما سمع إن فيه جيش قال لأخوه أيهم إجري، لكنه تفاجأ إنه أخوه مش معاه وهو بيجري، وهو كمان اتصاب في قدمه، واتصاب بشظايا وراح للمستشفى، وحتى الآن مبيقدرش يمشي، وقعد يوم في المستشفى وبعدين روّح البيت”.

وتشهد الضفة الغربية المحتلة انتهاكات إسرائيلية يومية من الجيش والمستوطنين، بموازاة الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

وأسفرت الانتهاكات الإسرائيلية بالضفة عن استشهاد أكثر من 750 فلسطينيا، وإصابة الآلاف واعتقال أكثر من 11 ألفا و100، وفق معطيات رسمية فلسطينية.