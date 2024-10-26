“بندور على أشلاء الشهداء”.. شهادات على مجازر إسرائيل بحق عائلات كاملة جنوب خان يونس (فيديو)

ما إن انسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي من منطقة المنارة وقيزان النجار جنوب شرق خان يونس في قطاع غزة حتى ظهرت آثار مجازر مروعة بحق عائلات كاملة في المنطقة التي طوقتها قوات الاحتلال صباح الجمعة ثم انسحبت منها عصر نفس اليوم.

روى الأهالي للجزيرة مباشر شهادات حية على مجازر ارتكبتها قوات الاحتلال بحق عائلات “عابدين” و”الفرا” و”صبح” في المنطقة، حيث قال أحد الشهود: “فجأة ضربوا القذائف.. دخلوا اليهود وبعد الانسحاب على الساعة ثلاثة، ضربوا دار عابدين فطلعنا شلنا الشهداء والمصابين وأخدت وقت الإسعاف حتى إجت”.

وقال شاهد آخر على مجزرة: “طلعنا ما يقارب 10 شهداء من دار عابدين، وحتى الآن بندور على أشلاء الشهداء”.

وعن مجزرة دار الفرا، تحدث أحد المواطنين عن غياب أي تنبيه قبيل دخول قوات الاحتلال، وأضاف: “دخلوا فجأة من غير تحذير أو رسائل أو مناشير زي في الأغلب، وطوقوا المكان وضربوا بطيارات والكواد كابتر والمسيّرات”.

وأضاف: “هؤلاء ناس عزل، ليس لهم في التنظيمات والمنظمات، حتى إن رب المنزل كان يعمل في إسرائيل قبل عام، أي لا ملف جنائي له وليس عليه أي إشي”.

وأشار إلى أن “سيارات الإسعاف تأخرت في الدخول لعدم مقدرتها على الدخول هي والصليب الأحمر أثناء تطويق قوات الاحتلال للمنطقة”.

وقال أحد أفراد عائلة صبح: “وصلنا لأربعة عشر شهيدًا.. لما صارت الضربة لقيت نفسي طرت.. وكان معي عائلتي ولقيت أخي وابن عمي مدفونين طلعتهم، إلا ولقيت الدبابة في وجهي، وبالعافية طلعنا أمي واللي قدرنا عليه”.