طفل فلسطيني يروي تفاصيل فقدان ساقه بعد اقتحام الاحتلال مخيما في الضفة (فيديو)
أسيد محفوظ (15 سنة) فتى فلسطيني وقع ضحية للاقتحامات التي ينفذها الاحتلال على مدن ومخيمات الضفة الغربية، تزامنًا مع العدوان على قطاع غزة، إذ فقد ساقه في هجوم لقوات الاحتلال على مخيم عسكر في الضفة الغربية.
وفي لقاء مع الجزيرة مباشر، قال أسيد: “قبل شهرين اقتحم الاحتلال مخيم عسكر، وكان هناك سور يعزلنا عن الشارع وكنا بجانبه، فرفعت رأسي قليلا وفجأة تعرضت لطلق ناري ثم انفجر جسم مشبوه بجانب ساقي”.
اقرأ أيضاlist of 4 items
حكومة غزة: الاحتلال الإسرائيلي سرق 2300 جثة من مقابر القطاع
مسلمون أمريكيون يتحدثون عن اتجاهات تصويتهم في انتخابات الرئاسة (فيديو)
شاهد: حزب الله يستهدف دبابة “ميركافا” إسرائيلية ويقصف شركة عسكرية قرب تل أبيب
وأضاف أنه فور إصابته لم يشعر حتى بالخوف نتيجة الموقف، لكنه بدأ يتألم ويستوعب الأمر بعد ساعات من فقدان ساقه.
وقال: “كنت أعمل بالتجارة، وأركب الخيل، وأمارس السباحة، وأخرج مع أصدقائي، أما الآن سأواجه صعوبة في ممارسة بعض الأشياء مجددا، ولكنني أحاول بقدر المستطاع أن أتحدى ذلك”.
ورغم الصعوبة الجسدية والنفسية الناتجة عن خسارته لساقه وهو مازال في مرحلة الطفولة، أكد أسيد إنه لن يتوقف عن السعي لتحقيق أحلامه وطموحاته.