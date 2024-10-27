“زوجوهم”.. مبادرة خيرية لإنشاء مخيم للنازحين المقبلين على الزواج في غزة (فيديو)

“زوجوهم”.. مبادرة خيرية أطلقها الناشط الفلسطيني في العمل الخيري بقطاع غزة ياسر خطاب، تتضمن إنشاء مخيم للنازحين المقبلين على الزواج في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وقال خطاب للجزيرة مباشر إن المبادرة تتضمن إعداد خيام خاصة للنازحين المقبلين على الزواج، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، في ظل الحاجة الملحة لهذه الفئة إلى إيجاد مكان ملائم لهم.

وأوضح أنه بدأ الفكرة بإنشاء 15 خيمة حيث يستقبل في الوقت الحالي طلبات المقبلين على الزواج حديثًا من أجل دراستها والموافقة على الأشخاص الأكثر حاجة للاستفادة من المبادرة، مشيرًا إلى أنه يطمح لتوسيع المشروع ليشمل عددًا أكبر من ذلك.

وأضاف “كانت البداية مع حالة واحدة، ثم أقدمنا على توسيع الفكرة، وخصوصًا أن بعض الشباب عقد قرانه قبل الحرب والبعض الآخر خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ أكثر من عام”.

وتابع “العروسان يتسلمان بموجب المبادرة خيمة مجهزة بحمام داخلي وصالون ومطبخ صغير”، لافتًا إلى أنه سيجري تحديد موعد لتنظيم حفل زفاف لجميع المستفيدين من المبادرة.

واختتم حديثه قائلًا “الحياة لا بد أن تسير برغم القتل والقهر والحصار، وشعبنا صامد وصابر برغم الاحتلال، والشباب مقبلون على الزواج ويرغبون في إنشاء أسر جديدة”.