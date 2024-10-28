شهود عيان: هذا ما قامت به قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة (فيديو)

في جولة ميدانية للجزيرة مباشر، روى شهود عيان جانبًا مما سموه “الأهوال” التي واجهوها بولاية الجزيرة عقب اجتياح قوات الدعم السريع للعديد من مناطقها، الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بين المدنيين.

وأفاد الشهود بأن قوات الدعم السريع قامت بتهجير قسري للآلاف من المواطنين؛ مما اضطرهم إلى السير على الأقدام عشرات الكيلومترات، في ظل ظروف صحية وإنسانية شديدة الصعوبة.

يأتي هذا في وقت اتهمت فيه لجان مقاومة مدينة الحصاحيصا بولاية الجزيرة قوات الدعم السريع بقتل 50 مدنيا وإصابة أكثر من 200 آخرين.

وتقول تقارير إن قوات الدعم السريع نفذت حملات انتقامية في شرق الجزيرة خلال الأيام الماضية، طالت أكثر من 30 قرية، وشملت الانتهاكات القتل العشوائي والتعذيب والاغتصاب والتهجير القسري ونهب ممتلكات.

الجرائم في ولاية الجزيرة بالسودان “فظيعة”

وأعربت مسؤولة أممية، الأحد، عن قلقها من الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في ولاية الجزيرة وسط السودان، التي أودت بحياة عشرات المدنيين، واصفة إياها بأنها فظيعة.

وقال بيان صادر عن منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في السودان، كليمنتين نكويتا سلامي، إنها تشعر بقلق عميق من التقارير التي تفيد بتصاعد العنف المسلح في ولاية الجزيرة.

وأضاف البيان: “تشير التقارير الأولية الصادرة بين 20 و25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى أن قوات الدعم السريع شنت هجوما كبيرا على مناطق شرقي الجزيرة، وأطلق مقاتلوها النار على المدنيين دون تمييز، وارتكبوا أعمال عنف جنسي ضد النساء والفتيات، ونهبوا الأسواق والمنازل على نطاق واسع وأحرقوا المزارع”.

وأكد أن “سكان العديد من القرى تعرضوا لاعتداءات جسدية وإذلال وتهديدات؛ مما أدى إلى فرار عشرات المدنيين من منازلهم بحثا عن الأمان، ويواجه أولئك الذين بقوا تهديدات شديدة”.