“كتاب الله يعطينا الطمأنينة”.. مبادرة لتحفيظ القرآن للفتيات في غزة رغم الدمار (فيديو)

تجتمع مجموعة من الفتيات داخل أحد المنازل المدمَّرة في غزة لحفظ القرآن رغم العدوان الإسرائيلي المدمِّر على القطاع.

والتقت الجزيرة مباشر صاحبتَي المبادرة الشقيقتين رنيم وآيات، فأكدتا لها أن فتيات عديدات من مختلف الأعمار يرغبن في حفظ القرآن رغم هذه الظروف.

وتسلك الفتيات طرقا وعرة وصعبة على أنقاض الركام للوصول إلى المنزل المدمر بشكل شبه كامل، الذي أصبح مأوى لهن لحفظ القرآن بعدما خشي العديد من السكان التجمع خوفًا من قصف الجيش الاحتلال.

وقالت المعلمة رنيم إنه “رغم الظروف الصعبة والنفسية السيئة إلا أننا مستمرون في التحفيظ، وهو أجر عظيم، الفتيات لديهن استعداد وحماس لحفظ القرآن، رغم فقد بعض الطلاب أفرادًا من أسرهم”.

من جانبها، قالت الطالبة سندس “رغم الدمار وما يحدث فينا لكننا مستمرون، مهما يصير معنا من صعاب سنظل مستمرين، القرآن إن كان في الحرب أو قبل الحرب هو نور للإنسان ويعطيه الطمأنينة ويشعر بأنه في أمان وسلام ولا يشعر بالخوف”.

وصباح اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيل إلى 43 ألفًا و20 شهيدًا و101 ألف و110 إصابات منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.