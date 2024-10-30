وول ستريت جورنال: الحوثيون يتحولون من جماعة مسلحة محلية محدودة القدرات إلى منظمة عسكرية قوية

قال تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال إنه رغم معاناة “محور المقاومة” الإيراني من سلسلة ضربات وجهتها إليه إسرائيل خلال سبتمبر/أيلول، واغتيال قادة من حماس في غزة وحزب الله، والضربة التي وجهتها إلى منشآت صنع الصواريخ الإيرانية، فإن هذا لم يمنع الحوثيين في اليمن من استهداف المزيد من السفن هذا الأسبوع في البحر الأحمر بطائرات مسيَّرة وصواريخ.

مكاسب الحوثيين

يقول التقرير إن الحوثيين استفادوا من إقحام أنفسهم في الصراع في غزة، وإنه منذ بدء الحرب، أطلقت الجماعة طائرات مسيَّرة وصواريخ على أكثر من 80 سفينة تجارية، مما أدى إلى إعاقة التجارة وزيادة تكاليف الشحن.

كما يتوسع الحوثيون بسرعة في الخارج، إذ يقدّمون قوتهم البشرية الكبيرة للصراعات في أماكن أخرى، ويقيمون روابط دولية مع مجموعة من الجهات الفاعلة في الشرق الأوسط وإفريقيا وحتى روسيا.

كما أن إقحام الحوثيين أنفسهم في حرب غزة “منحهم شرعية محلية وإقليمية متجددة، حيث صوروا أنفسهم مدافعين عن غزة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع”.

وأكد التقرير أن استراتيجية الحوثيين “نجحت في حشد المزيد من الدعم على المستويين المحلي والدولي، فقد ارتفعت وتيرة تجنيد الحوثيين داخل اليمن. وفي مايو (أيار)، قال زعيم كتائب حزب الله العراقية إن مجموعته ستعمل مع الحوثيين لضرب إسرائيل”.

وقال التقرير إن الحوثيين في اليمن “يتحولون من جماعة مسلحة محلية ذات قدرات محدودة إلى منظمة عسكرية قوية”، وإن تركيز إسرائيل على الجماعات الأخرى المدعومة من إيران أفاد الحوثيين، فبعد اغتيال إسرائيل حسن نصر الله زعيم حزب الله في أواخر سبتمبر (أيلول)، تدخّل الحوثيون بسرعة لملء الفراغ السياسي والعسكري داخل محور المقاومة”.

الحوثيون وروسيا

ذكر التقرير أن سفينة حربية روسية قامت، في إبريل/نيسان الماضي، بإجلاء قائد الحرس الثوري الإيراني المسؤول عن برنامج الصواريخ والطائرات المسيَّرة الإيرانية في اليمن من ميناء الحديدة، وفقًا لمسؤول أمني غربي.

وقال مسؤولون أمريكيون إن روسيا زودت الحوثيين ببيانات الاستهداف أثناء مهاجمتهم للسفن الغربية في البحر الأحمر، وتدرس تسليم صواريخ مضادة للسفن إلى الحوثيين.

وهذه الخطوة المحتملة من جانب موسكو تأتي ردًّا على الدعم الأمريكي لأوكرانيا، خاصة مع احتمال أن تسمح واشنطن لكييف باستخدام الصواريخ الغربية الطويلة المدى ضد روسيا.