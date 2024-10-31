بقايا الزيتون وقودا لأهالي غزة (فيديو)

دفعت ندرة الوقود في قطاع غزة الأهالي إلى استخدام مادة الجفت (بقايا عصر الزيتون) مصدرًا للوقود مع اقتراب فصل الشتاء، وفي ظل استمرار حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقال محمد أشرف الكردي (20 عاما) للجزيرة مباشر إنه يعمل على تأمين الجفت بديلًا عن الغاز العالي التكلفة، وروى الكردي صعوبات البداية قائلًا: “إنه بسبب تجريف الاحتلال لأشجار الزيتون، توقفت المعاصر عن العمل، بالكاد وجدنا معصرة في مخيم المغازي، طلب صاحبها سعرًا باهظًا ولكنه تراجع عندما علم أنه مشروع لأهالي الشهداء والمصابين في المقام الأول، ثم كانت عملية النقل وسط القصف وإطلاق النار”.

وعن عملية صناعة الجفت، قال الكردي: “صناعة الجفت لا يأخذ وقتًا، وإنما عملية التجفيف تستغرق يومين”. وأضاف: “أصبحنا في الجنوب في مجاعة مثل الشمال وأصبح الجفت الحل الوحيد لنستطيع توفير مصدر دخل”.

وذكر الكردي كيف كان الأجداد يستخدمون الجفت في الماضي، وأن ضرورات الحرب استدعت الحاجة إليه مجددا، وقال: “كنا نستغرب لأنه ليس له لزوم مع وجود الغاز، الآن جعلت الحرب الجفت شيئا أساسيا يسد احتياجنا”.

“حياة ما فيه”

وقال النازح سامي الشرشيري للجزيرة مباشر، إن سعر الكيروسين يصل إلى 50 شيكلا (نحو 13.4 دولارا) في حين يبلغ سعر القطعة الواحدة من الجفت شيكلا واحدا (0.25 دولار).

وأضاف: “وضع البلد مأساوي جدًّا، معابر مسكرة (مغلقة) من شهر… الاحتلال عندهم أعياد، عاملين هم أعياد بيحتفلوا وعنا هون مسكرين المعابر ما بيدخلوا أي شيء… سعر كيس الطحين كان بـ10 شيكل (2.7 دولار) صار 200 شيكل (53.8 دولارا) وجرة الغاز أم 70 شيكل (18.8 دولارا) صار حقها (سعرها) 700 شيكل (188 دولارا)”.

وأشار إلى غياب السلع والخضراوات والفاكهة من الأسواق، واختتم حديثه بأسى قائلا “حياة ما فيه”.