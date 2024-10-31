تقارير|الولايات المتحدة

غضب وانقسامات بين العرب الأمريكيين تجاه هاريس وترامب بسبب حرب غزة (فيديو)

جيل ستاين ظهرت على غلاف صحيفة العرب الأمريكيين تعبيرا عن دعمها في سباق الرئاسة
مدة الفيديو 03 minutes 32 seconds
31/10/2024

تباينت آراء العرب الأمريكيين المشاركين في قمة العرب الأمريكيين التي تم تنظيمها مؤخرا في ولاية ميتشغان الأمريكية، حيث أعرب العديد منهم عن رفضهم التصويت لصالح أي من المرشحين الرئيسيين في الانتخابات، دونالد ترامب أو كامالا هاريس.

شارك في القمة، المئات من العرب الأمريكيين، من 26 ولاية، بينهم نحو 50 من قادة المنظمات والمؤسسات العربية في الولايات المتحدة.

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وأجمع المشاركون أن أصواتهم في هذه الانتخابات تأثرت كثيرًا بالحرب الإسرائيلية على غزة، التي لا تزال مستمرة منذ أكثر من عام بدعم غير مشروط لإسرائيل من إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

مشاركة العرب في الانتخابات الأمريكية

وعن حجم مشاركة العرب الأمريكيين في الانتخابات، قالت مايا بيري، المديرة التنفيذية للمعهد العربي الأمريكي، للجزيرة مباشر، “نحن أكثر ميلا للانخراط في السياسة من الأمريكيين العاديين، وإقبالنا على التصويت يصل إلى نحو 80% بشكل عام وهذه نسبة كبيرة للغاية، لكن هذا العام انطفأ حماس التصويت لأسباب عديدة”.

مايا بيري - المديرة التنفيذية للمعهد العربي الأمريكي
مايا بيري – المديرة التنفيذية للمعهد العربي الأمريكي (الجزيرة مباشر)

وأضافت بيري: “الاستطلاعات تُظهر أن 63% فقط من العرب الأمريكيين سيشاركون في الانتخابات، وعندما ننظر إلى الشريحة العمرية بين 18 و29 عاما تجدها انخفضت من 63% إلى 55%، وهذا مثير للقلق، لأن العرب يمكن أن يُشكلوا الهامش الذي يحسم الفوز في عدد من الولايات”.

غير ملتزم.. وعدم التصويت

أوضحت ليلى العابد، الرئيسة المشاركة لحركة “غير ملتزم”، أنهم لن يُصوتوا لأي طرف، “لأن هاريس لا تقدم وعودًا جيدة للعرب، بسبب دعمها غير المشروط لإسرائيل في حربها على غزة، في حين أن سياسة ترامب المحلية والخارجية كارثية وستضر بفلسطين”.

ليلى العابد - الرئيسة المشاركة لحركة غير ملتزم
ليلى العابد – الرئيسة المشاركة لحركة غير ملتزم (الجزيرة مباشر)

بينما قالت أنيسة، مواطنة عربية أمريكية: “سأصوت لحزب الخضر وفق ما يمليه عليه ضميري، لأنه يُعد الحزب الثالث بعد الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كما أنه الحزب الوحيد في الانتخابات الذي يُطالب بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل منذ اليوم الأول”، وأضافت “أعتقد أن هاريس وترامب فاشيان تتحكم بهما منظمة إيباك”.

وتشير استطلاعات الرأي إلى احتدام المنافسة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، وسط توقعات بأن تحصد مرشحة حزب الخضر جيل ستاين أصواتًا مهمة من العرب الأمريكيين.

أنيسة - مواطنة عربية أمريكية
أنيسة – مواطنة عربية أمريكية (الجزيرة مباشر)

التأثير الاقتصادي للعرب الأمريكيين

وعن مدى التأثير الاقتصادي للعرب الأمريكيين قال بلال حمود، المدير التنفيذي للغرفة التجارية العربية الأمريكية: “العرب الأمريكيون القادمون من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصلت قدرتهم على الإنفاق خلال السنوات العشر الماضية إلى حوالي 650 مليار دولار، وهذه قوة كبيرة للغاية وكافية لإحداث تغيير، وهذا التأثير يجب أن يأتي من أصحاب الأعمال وأفراد المجتمع لدينا قبل أن يأتي من الحكومات”.

بلال حمود - المدير التنفيذي للغرفة التجارية العربية الأمريكية
بلال حمود – المدير التنفيذي للغرفة التجارية العربية الأمريكية (الجزيرة مباشر)
المصدر : الجزيرة مباشر

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