غضب وانقسامات بين العرب الأمريكيين تجاه هاريس وترامب بسبب حرب غزة (فيديو)

تباينت آراء العرب الأمريكيين المشاركين في قمة العرب الأمريكيين التي تم تنظيمها مؤخرا في ولاية ميتشغان الأمريكية، حيث أعرب العديد منهم عن رفضهم التصويت لصالح أي من المرشحين الرئيسيين في الانتخابات، دونالد ترامب أو كامالا هاريس.

شارك في القمة، المئات من العرب الأمريكيين، من 26 ولاية، بينهم نحو 50 من قادة المنظمات والمؤسسات العربية في الولايات المتحدة.

وأجمع المشاركون أن أصواتهم في هذه الانتخابات تأثرت كثيرًا بالحرب الإسرائيلية على غزة، التي لا تزال مستمرة منذ أكثر من عام بدعم غير مشروط لإسرائيل من إدارة الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس.

مشاركة العرب في الانتخابات الأمريكية

وعن حجم مشاركة العرب الأمريكيين في الانتخابات، قالت مايا بيري، المديرة التنفيذية للمعهد العربي الأمريكي، للجزيرة مباشر، “نحن أكثر ميلا للانخراط في السياسة من الأمريكيين العاديين، وإقبالنا على التصويت يصل إلى نحو 80% بشكل عام وهذه نسبة كبيرة للغاية، لكن هذا العام انطفأ حماس التصويت لأسباب عديدة”.

وأضافت بيري: “الاستطلاعات تُظهر أن 63% فقط من العرب الأمريكيين سيشاركون في الانتخابات، وعندما ننظر إلى الشريحة العمرية بين 18 و29 عاما تجدها انخفضت من 63% إلى 55%، وهذا مثير للقلق، لأن العرب يمكن أن يُشكلوا الهامش الذي يحسم الفوز في عدد من الولايات”.

غير ملتزم.. وعدم التصويت

أوضحت ليلى العابد، الرئيسة المشاركة لحركة “غير ملتزم”، أنهم لن يُصوتوا لأي طرف، “لأن هاريس لا تقدم وعودًا جيدة للعرب، بسبب دعمها غير المشروط لإسرائيل في حربها على غزة، في حين أن سياسة ترامب المحلية والخارجية كارثية وستضر بفلسطين”.

بينما قالت أنيسة، مواطنة عربية أمريكية: “سأصوت لحزب الخضر وفق ما يمليه عليه ضميري، لأنه يُعد الحزب الثالث بعد الحزبين الجمهوري والديمقراطي، كما أنه الحزب الوحيد في الانتخابات الذي يُطالب بحظر بيع الأسلحة لإسرائيل منذ اليوم الأول”، وأضافت “أعتقد أن هاريس وترامب فاشيان تتحكم بهما منظمة إيباك”.

وتشير استطلاعات الرأي إلى احتدام المنافسة بين المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب، وسط توقعات بأن تحصد مرشحة حزب الخضر جيل ستاين أصواتًا مهمة من العرب الأمريكيين.

التأثير الاقتصادي للعرب الأمريكيين

وعن مدى التأثير الاقتصادي للعرب الأمريكيين قال بلال حمود، المدير التنفيذي للغرفة التجارية العربية الأمريكية: “العرب الأمريكيون القادمون من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وصلت قدرتهم على الإنفاق خلال السنوات العشر الماضية إلى حوالي 650 مليار دولار، وهذه قوة كبيرة للغاية وكافية لإحداث تغيير، وهذا التأثير يجب أن يأتي من أصحاب الأعمال وأفراد المجتمع لدينا قبل أن يأتي من الحكومات”.