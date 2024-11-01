“ضرب ما سمعنا بيه قبل ذلك”.. سوداني كفيف يروي رحلة نزوحه فرارا من انتهاكات الدعم السريع (فيديو)

روى المسنّ السوداني محمد الحاج، نازح من قرى شرق ولاية الجزيرة، وسط السودان، رحلة نزوحه المؤلمة رغم مرضه، فرارا من انتهاكات قوات الدعم السريع، المتهمة بتنفيذ مذابح بحق الأهالي في عدد من قرى المنطقة خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال محمد الحاج (79 عاما) للجزيرة مباشر: “تحركت من تمبول الساعة الحادية عشر مساء، مشيت سيرا على أقدامي لمسافة 24 كيلو مترا، وأنا مصاب بمرض السكر وكفيف لا أرى، كنت أمشي مسافة نصف كيلو وأجلس حتى وصلت، وحتى الآن أقدامي تؤلمني ألم شديد وتركنا كل ما نملك”.

وأكد محمد الحاج سماعهم أصوات الرصاص والأسلحة الثقيلة التابعة للدعم السريع: “ضرب ما سمعنا بيه قبل ذلك، فقوات الدعم السريع كانت تتعايش معنا وكانت انتهاكاتهم تنحصر في سرقة الهواتف والأموال في الطريق ويتركونك، ولكن تحول الحال إلى القتل واستخدام الأسلحة”.

وقال ابنه معتصم للجزيرة مباشر: “الناس تحركت وتركت بيوتها كما هي لأنه صوت السلاح كان من العصر، دخلت قوات الدعم السريع في بيوتنا وأخذت الأبقار والذهب وكل شيء قيم، وإذا لم تعطيهم يهددونك، وكانوا يستهدفون التجار بشكل خاص، نحن تفاجأنا بالقوات تدخل منازل المواطنين”.

وأضاف: “كنا نسمع صوت الرصاص بعد شوية تسمع يقولوا ليك فلان داك مات، وأيضا أتذكر الدعم السريع حاولت أخذ سيارات النقل من أصحابها، وعندما رفض إعطاءهم السيارة قاموا بقتله، وعندما ذهب أبناء الحي للعزاء قامت القوات بربطهم وسرقة مقتنياتهم”.