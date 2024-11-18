“الأطفال كلهم أشلاء”.. فلسطيني في وداع عائلته بعد استشهاد أخيه وزوجته وأطفالهما (فيديو)

بصوت قوي أظهر المواطن الفلسطيني محمد الحسن قدرا هائلا من الثبات وهو يشكر ربه على استشهاد أخيه وزوجته وأطفالهما جميعًا، قائلًا: “هذا ما كان يتمناه، لقد نال الشهادة”.

وفي حديثه مع الجزيرة مباشر، أوضح الحسن أن استشهاد أخيه جاء بعد استهداف خيمتهم بمنطقة المواصي الساحلية غرب مدينة خان يونس بجنوب قطاع غزة، مشيرًا إلى أن أسرة أخيه لم ينج منها أحد.

وأضاف: “هذه هي إسرائيل وهذه أعمالهم، ولست حزينا لاستشهاد أخي؛ فكثير من الناس فقدوا ذويهم في هذه الحرب، فالاحتلال يستهدف المدنيين والأطفال”، وأردف في حزن: “الأطفال كلهم أشلاء”.

“الأطفال أشلاء مقطعين”

استدرك الحسن: “استشهد والدي قبل شهرين فقط، واليوم أخي وعائلته، وكلهم عبارة عن أشلاء، ولكن الحمد لله، لن يوقفنا أحد وسنحرر المسجد الأقصى، والله لست حزينا فشهداؤنا في جنات نعيم”.

وتابع قائلا: “ليشهد العالم ما يحدث في قطاع غزة: الأطفال أشلاء مقطعين، لن نسامح أي شخص ساهم في القضاء على أهل غزة، كل شيء يحدث أمام أعين العالم”.

وأوضح الحسن أن خان يونس من المفترض أنها منطقة آمنة، لكن إسرائيل استهدفتها ولم تترك أي منطقة آمنة في غزة.