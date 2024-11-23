بعد 4 سنوات من رفع الدعوى.. القضاء الإيطالي يلزم تلفزيون “راي” بالاعتذار عن إعلانه القدس عاصمة لإسرائيل (فيديو)

أصدر القضاء الإيطالي، الخميس الماضي، حكمًا يلزم شركة “راي” (راديو وتلفزيون إيطاليا) بتقديم اعتذار رسمي عن تقديم معلومات غير صحيحة تتعلق بالحالة القانونية لمدينة القدس المحتلة، وذلك خلال إحدى حلقات برنامج المسابقات “إريديتا” (Eredita).

وتعود القضية إلى 21 مايو/أيار 2020 حيث شهدت حلقة البرنامج الذي يبث على تلفزيون “راي” طرح سؤال على إحدى المتسابقات بشأن عاصمة إسرائيل، وأجابت المتسابقة بأن العاصمة هي “تل أبيب”، لكن مقدم البرنامج اعتبرها إجابة خاطئة وقال: “القدس هي عاصمة إسرائيل”.

ورفعت الجمعية الخيرية لمناصرة الشعب الفلسطيني والتجمع الفلسطيني في إيطاليا دعوى قضائية ضد التلفزيون الإيطالي استغرقت أربع سنوات قبل أن تصدر محكمة روما قرارها الخميس بوجوب اعتذار تلفزيون راي عن تقديمه معلومات مغلوطة ووجوب تصحيح الخطأ.

القدس عاصمة فلسطين

في تصريح للجزيرة مباشر، قال الدكتور محمد حنون، رئيس التجمع الفلسطيني في إيطاليا: “فور وصول هذا الخبر إلى مسامعنا قمنا بتكليف فريق من المحامين من عدة مدن إيطالية من المختصين بهذا الشأن ورفع قضية مباشرة بتهمة التزوير والتشهير وبث الحقائق الخاطئة والمغلوطة لأننا نعرف ونقتنع بأن القدس هي عاصمة فلسطين”.

وأشار حنون إلى أن محكمة روما أصدرت قرارها بعد مرور 4 سنوات على تبنيها القضية عام 2020، بأن ما تحدث به التلفزيون الإيطالي غير صحيح، وطالبته بدفع تكاليف الدعوى والتعويض، والاعتذار في أول حلقة قادمة من البرنامج وتأكيد أن القدس عاصمة فلسطين.

وأضاف الدكتور حنون: “من هنا تأتي أهمية هذا القرار التاريخي من جانب القضاء الإيطالي والأوروبي، وتزامن هذه القضية اليوم مع قرار محكمة الجنايات الدولية باعتبار نتنياهو وشريكه وزير الدفاع السابق غالانتس مجرمي حرب يجب تقديمهما للعدالة“.